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Grupo de 50 portugueses retidos no Dubai espera chegar hoje a Portugal

07 mar, 2026 - 09:29 • Pedro Mesquita

Apesar das notícias contraditórias das últimas horas, em relação a operação da companhia Emirates no Dubai, uma das portuguesas do grupo, Maria do Rosário Gama, a presidente da associação que representa os Aposentados, Pensionistas e Reformados, que faz parte deste grupo, adiantou que o check-in já estava feito.

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Já terá sido retomada a operação aérea da Emirates de e para o Dubai, que esta manhã esteve suspensa, provocando atrasos e eventualmente o cancelamento de voos. Fica em dúvida, portanto, o regresso a Portugal - previsto precisamente para esta hora - de um grupo de 50 portugueses que há precisamente uma semana - desde o inicio da guerra no Irão - estava retido abordo de um navio-cruzeiro, no Dubai.

O jornal britânico Guardian diz que as operações no aeroporto do Dubai foi retomada ainda que de forma parcial. Durante a madrugada deste sábado há imagens da queda de um drone perto daquela infraestrutura.

Contactada esta manhã pela Renascença, antes de ser transportada ao aeroporto, Maria do Rosário Gama, a presidente da associação que representa os Aposentados, Pensionistas e Reformados, que faz parte deste grupo, adiantou que o check-in já estava feito e manifestava a esperança de que o voo não fosse cancelado.

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Manifestava a esperança de que o voo não fosse cancelado. “Estamos a contar. O voo, por enquanto, não foi cancelado. Nós já trouxemos a mala para a recepção, para sairmos daqui para apanhar um autocarro, que nos vai levar até o aeroporto”, disse.

“Nós já temos o check in feito e, portanto, esperamos que o voo não seja cancelado. Vamos ver, o avião está previsto para as 14h00. Eu não sei qual é o trajeto que o avião vai fazer e pronto. O horário previsto de chegar de a Lisboa é às 19h10. Esperamos chegar em paz a Portugal”, remata Maria do Rosário Gama.

Apesar das tentativas da Renascença, não foi possível retomar na ultima hora o contacto com Maria do Rosário Gama para verificar se o seu voo vai, ou não, descolar do Dubai às 10h00, hora portuguesa.

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