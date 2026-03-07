Grupo de 50 portugueses retidos no Dubai espera chegar hoje a Portugal

Já terá sido retomada a operação aérea da Emirates de e para o Dubai, que esta manhã esteve suspensa, provocando atrasos e eventualmente o cancelamento de voos. Fica em dúvida, portanto, o regresso a Portugal - previsto precisamente para esta hora - de um grupo de 50 portugueses que há precisamente uma semana - desde o inicio da guerra no Irão - estava retido abordo de um navio-cruzeiro, no Dubai.

O jornal britânico Guardian diz que as operações no aeroporto do Dubai foi retomada ainda que de forma parcial. Durante a madrugada deste sábado há imagens da queda de um drone perto daquela infraestrutura.

Contactada esta manhã pela Renascença, antes de ser transportada ao aeroporto, Maria do Rosário Gama, a presidente da associação que representa os Aposentados, Pensionistas e Reformados, que faz parte deste grupo, adiantou que o check-in já estava feito e manifestava a esperança de que o voo não fosse cancelado.