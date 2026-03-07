Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Conflito

Guerra no Médio Oriente. 500 portugueses já foram repatriados

07 mar, 2026 - 12:12 • Lusa

Governo garante acompanhamento de passageiros de cruzeiro no Dubai, apesar de algumas queixas de falta de contacto das autoridades portuguesas.

A+ / A-

As autoridades de Lisboa já repatriaram, com voos específicos ou comerciais, cerca de 500 nacionais do Médio Oriente, na sequência dos ataques ao Irão, e os 73 portugueses que estavam num cruzeiro no Dubai começaram também a partir deste sábado.

Os passageiros do cruzeiro estiveram retidos no navio durante uma semana e só agora estão a sair do território, com voos comerciais assegurados pela companhia de navegação, um processo que tem sido acompanhado pelo Governo português, apesar de algumas queixas de falta de contacto das autoridades portuguesas.

"Nós inscrevemo-nos para sermos repatriados no "site", mas nunca fomos contactados. No navio, esteve alguém da embaixada e depois pedimos para ser adicionados para um grupo de whatsapp onde alguém colocou um ponto de recolha", afirmou uma passageira, que hoje tinha voo agendado para Barcelona, de onde fará ligação ao Porto.

"Nós falámos com a companhia e ela disse que só nos garantia segurança se ficássemos no cruzeiro e esperássemos por uma solução deles", explicou a passageira.

"Estamos a fazer o nosso trabalho"

Versão diferente tem Emídio Sousa, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, assegurando que o embaixador português foi ao navio e falou com metade dos portugueses que estavam no navio.

"Um cruzeiro é uma cidade, não é fisicamente possível estar com todos" e "foram dadas indicações para proceder ao repatriamento", mas os passageiros optaram por regressar em voos organizados pela companhia.

Portugueses repatriados do Médio Oriente vão ter de pagar a operação?

explicador Renascença

Portugueses repatriados do Médio Oriente vão ter de pagar a operação?

Vários portugueses estão a ser repatriados do Médi(...)

"Custa-me crer, mas admito que alguém não tenha sido contactado. No entanto, o grupo foi contactado como um todo e estivemos em contacto permanente com a companhia", explicou o governante, que minimizou as queixas.

"Compreendo que há sempre algum "stress" e as pessoas reagem de modo diferente, mas estamos a fazer o nosso trabalho e os nossos diplomatas estão a fazer o seu trabalho de modo extraordinário", acrescentou.

Segundo o governante português, "já foram repatriadas cerca de 500 pessoas", muitos em voos comerciais ou em articulação com ligações excecionais de outros países.

"Estamos a planear um voo para amanhã [domingo] que até pode não se realizar", porque "tínhamos muita gente no Qatar e há voos comerciais", pelo que "essa situação pode não se colocar", disse Emídio Sousa.

Número de civis mortos sobe para 1.332

Este sábado, o aeroporto do Dubai, o mais movimentado do mundo em termos de tráfego internacional, já retomou as suas operações, após uma breve suspensão no início da manhã.

Irão. Mais de mil cidadãos da UE repatriados em voos organizados por Bruxelas

Médio Oriente

Irão. Mais de mil cidadãos da UE repatriados em voos organizados por Bruxelas

Países destes cidadãos são, além de Portugal, Áust(...)

"Ouvimos um estrondo e percebemos que está a haver alguma coisa, mas tudo indica que conseguimos partir hoje", explicou a turista portuguesa.

Esta nova onda de ataques iranianos no oitavo dia da guerra desencadeada nesta região do mundo, desde sábado passado, na sequência da operação de Washington e Israel contra Teerão, surge horas depois de o exército israelita ter anunciado uma nova ronda de hostilidades contra as infraestruturas de Teerão.

O Aeroporto Internacional de Mehrabad, localizado em Teerão e alvo de ataques anteriores, sofreu um grande incêndio, de acordo com imagens divulgadas pela televisão local Press TV.

De acordo com o Irão, pelo menos 1.332 civis iranianos morreram no conflito, enquanto os ataques iranianos, segundo Israel, fizeram até agora dez mortos.

Os números são provisórios devido às restrições de acesso, à interrupção quase total da Internet e às dificuldades de verificação independente no terreno.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)