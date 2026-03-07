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Saúde

Homem curado após sofrer de soluços "crónicos e persistentes" durante 20 anos

07 mar, 2026 - 02:03 • Catarina Magalhães

Pelo menos três vezes por semana, um homem de 52 anos soluçava de 10 a 30 minutos seguidos e estes eram, por vezes, acompanhados de refluxo ácido e vómitos, sobretudo de manhã e após as refeições.

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Um homem de 52 anos foi curado após sofrer de soluços crónicos durante 20 anos, com episódios cada vez mais longos, avançou a revista científica suíça "Frontiers".

Pelo menos três vezes por semana soluçava de 10 a 30 minutos seguidos e, às vezes, só conseguia evitar os espasmos quando adormecia.

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Nos últimos cinco anos, os soluços "diários e implacáveis" pioraram e eram acompanhados de refluxo ácido e vómitos, sobretudo de manhã e após as refeições.

Sem uma causa clara para a doença, o homem procurou ajuda especializada para resolver o "historial debilitante" e foi diagnosticado com a doença do refluxo gastroesofágico.

Ou seja, o ácido estomacal – um agente essencial no processo digestivo – subia frequentemente para o esófago, o que lhe provocaria azia e, depois, ajudaria a provocar novos soluços.

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Depois de injeções de lidocaína para anestesiar os nervos, os médicos utilizaram radiofrequência pulsada para provocar impulsos elétricos no nervo frénico, localizado no pescoço e responsável por fazer o diafragma expandir e contrair.

Em poucas semanas, os soluços começaram a diminuir e a ser menos intensos. Ao fim de três meses, "tinham desaparecido completamente".

Os especialistas alertam, por isso, que soluços constantes podem ser uma doença e, caso se prolonguem mais do que dois dias, deve-se procurar ajuda médica.

"Os soluços crónicos refratários comprometem significativamente a qualidade de vida, especialmente com a duração prolongada dos sintomas", indicou a publicação divulgada na quarta-feira.

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