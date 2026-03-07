Homem curado após sofrer de soluços "crónicos e persistentes" durante 20 anos

Um homem de 52 anos foi curado após sofrer de soluços crónicos durante 20 anos, com episódios cada vez mais longos, avançou a revista científica suíça "Frontiers".

Pelo menos três vezes por semana soluçava de 10 a 30 minutos seguidos e, às vezes, só conseguia evitar os espasmos quando adormecia.

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Nos últimos cinco anos, os soluços "diários e implacáveis" pioraram e eram acompanhados de refluxo ácido e vómitos, sobretudo de manhã e após as refeições.

Sem uma causa clara para a doença, o homem procurou ajuda especializada para resolver o "historial debilitante" e foi diagnosticado com a doença do refluxo gastroesofágico.

Ou seja, o ácido estomacal – um agente essencial no processo digestivo – subia frequentemente para o esófago, o que lhe provocaria azia e, depois, ajudaria a provocar novos soluços.