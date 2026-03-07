Milhares de manifestantes em Londres contra guerra dos EUA e de Israel contra Irão

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Londres para exigir o fim da ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, marchando até a embaixada americana no centro da capital britânica.

“Somos o povo. Não nos vão calar. Parem os bombardeios agora, agora, agora, agora”, foram algumas das palavras de ordem ouvidas nas ruas londrinas, que se encheram com bandeiras iranianas e palestinianas e com retratos do 'ayatollah' Ali Khamenei.

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“Parem as guerras de Trump”, “Parem a guerra contra o Irão”, “Parem de armar Israel” ou “Não à guerra contra o Irão” foram alguns dos slogans dos cartazes exigidos por alguns dos mais de cinco mil manifestantes, segundo estimativas da polícia citada pela Europa Press.



Entretanto, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que o Reino Unido estaria a “considerar seriamente” enviar dois porta-aviões para o Médio Oriente.

O líder republicano revelou a intenção na sua rede social, Truth Social, acrescentando que os Estados Unidos já não “precisam” deles: “Não precisamos de pessoas que se juntem às guerras depois de já as termos vencido!”, disse citado pela agência de noticias espanhola EFE.

O Ministério da Defesa do Reino Unido indicou este sábado que as Forças Armadas americanas começaram a usar bases militares britânicas para conduzir “operações defensivas” contra Teerão.

"Os Estados Unidos começaram a usar bases britânicas para operações defensivas específicas, a fim de impedir que o Irão lance mísseis na região, o que coloca em risco vidas britânicas", revelou o Ministério da Defesa, na rede social X (ex-Twitter).