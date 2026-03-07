Portugueses retidos no Dubai desde início da guerra no Irão já estão a caminho de Lisboa

Um grupo de cerca de 50 portugueses que estava retido no Dubai desde o início da guerra no Irão já regressa a Portugal. A informação foi enviada à Renascença por Maria do Rosário Gama através de mensagem durante o voo de regresso a Lisboa.

“Estamos em pleno voo, a cinco horas e meia da chegada a Lisboa, num voo cuja duração é de 8h42. Estamos a sobrevoar o canal Suez”, escreveu.

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A presidente da Associação dos Aposentados Pensionistas e Reformados relata que o regresso está a ser exigente, sobretudo depois dos dias passados no Dubai à espera de uma solução para regressar a Portugal.

“É uma viagem muito longa onde já não há posição confortável para poder descansar um pouco. A hora prevista de chegada é às 23h00, portanto com mais de quatro horas de atraso em relação ao previsto”, conta.

Durante o voo, o grupo já enfrentou também algumas dificuldades.

“Já passámos duas zonas de forte turbulência, o que não é nada agradável. Também já nos deram de jantar, sempre ajuda a passar o tempo”, relata.

Os portugueses tinham ficado retidos a bordo de um navio-cruzeiro no Dubai desde o início do conflito no Irão, há precisamente uma semana, situação que atrasou o regresso previsto a Portugal.