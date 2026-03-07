Presidente do Irão pede desculpa aos países vizinhos por ataques na última semana

O líder iraniano acrescentou também que apoiar Israel ou os EUA "não é um caminho para a honra e a liberdade".

"Aqueles que consideram explorar este momento para atacar o Irão não devem tornar-se fantoches do imperialismo ", disse o presidente iraniano.

Pezeshkian acrescentou que foi emitida uma ordem de liderança às Forças Armadas: "A partir de agora, não ataquem os países vizinhos a menos que sejam atacados primeiro".

"Considero necessário pedir desculpas aos países vizinhos que foram atacados", disse Pezeshkian. " Não temos a intenção de invadir os países vizinhos ", afirmou, apelando à cooperação regional para "estabelecer a paz e a tranquilidade", acrescentou.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, acaba de transmitir uma mensagem em vídeo na televisão estatal iraniana, em que p ede desculpa aos países vizinhos na região pelos ataques que o país fez na última semana em resposta aos bombardeamentos dos EUA e Israel.

A antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, em declarações à Renascença, pensa que "o Irão, neste momento, começa a perceber que o efeito que pretendia com o ataque indiscriminado a todos os países do Golfo, começa a custar-lhe caro".

"Se no início eu considero que este foi um erro estratégico, o Irão esclarece depois que o faz porque a partir destes países, e nomeadamente a partir de bases norte-americanas, são lançados ataques contra o território iraniano. E, portanto, o Irão, não totalmente sem razão, diz que estes países assumem a função de beligerância, uma vez que autorizam que, a partir do seu território, seja atacado outro Estado", descreve Azeredo Lopes.

No entanto, o mesmo especialista nota uma incongruência a Teerão. "O Irão não atacou só alvos militares. Não sei se isso se deve exclusivamente à falta de precisão, ou dos drones, ou dos mísseis iranianos, mas parece-me que, a partir de certa altura, o Irão começou a alienar completamente o apoio que ainda podia contar junto daqueles países, apoio implícito que fosse, e também há outra consequência que, porventura, o Irão não antecipou".

"É que, mesmo dentro dos BRICS, de que são membros, por exemplo, dos Emirados e Arábia Saudita, esse apoio começou a virar-se contra o Irão e a incidir, sobretudo, sobre os estados-alvos destes ataques", rematou Azeredo Lopes.