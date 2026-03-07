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Ataque dos EUA e Israel ao Irão

Relatório americano considera “improvável” derrube do regime no Irão

07 mar, 2026 - 15:26 • Miguel Marques Ribeiro com Redação

Cenarizações dos analistas do Conselho Nacional de Inteligência apontam para a continuidade no poder dos aiatólas devido, em parte, à fragmentação da oposição iraniana.

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Um relatório do Conselho Nacional de Inteligência concluiu que um ataque em grande escala dos EUA contra o Irão não deverá ser suficiente para derrubar o regime islâmico.

A notícia foi avançada pelo The Washington Post, numa altura em que Donald Trump admite a possibilidade de uma campanha militar prolongada no Médio Oriente, o que contraria as expectativas iniciais de uma intervenção mais curta.

Segundo o jornal norte-americano, o relatório ficou pronto cerca de uma semana antes dos Estados Unidos e Israel iniciarem a campanha contra o país do Médio Oriente, a 28 de fevereiro.

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A equipa que elaborou o documento delineou diversos cenários, desde a decapitação da liderança iraniana (o que ocorreu, pelo menos em parte, com o assassinato do líder supremo Ali Khamenei e de diversas figuras proeminentes do regime) a uma campanha mais ampla que inclua também a destruição de instituições governamentais.

As conclusões dos analistas apontam para uma continuidade no poder dos aiatólas e uma baixa probabilidade de a oposição fragmentada do Irão assumir o controlo do país.

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