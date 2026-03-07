Trump diz que Cuba está nos últimos dias mas vai ter "uma grande vida nova"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este sábado que Cuba está nos "seus últimos momentos de vida", acrescentando que está a negociar com Havana e que o país terá "uma grande vida nova".

"Cuba está nos seus últimos momentos de vida tal como é agora; terá uma grande vida nova, mas está nos seus últimos momentos de vida tal como é", afirmou o presidente norte-americano durante uma cimeira em Miami com presidentes da direita latino-americana.

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De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, Trump afirmou que espera "com entusiasmo a grande mudança que em breve chegará a Cuba", mas também salientou que a sua "atenção neste momento" está na guerra com o Irão.

Trump também afirmou que ele próprio e o seu secretário de Estado, Marco Rubio, com um cargo equivalente ao de ministro dos Negócios Estrangeiros nos governos europeus, estão a "negociar" com o governo de Havana.

"Eu pensaria que um acordo com Cuba seria feito muito facilmente, mas durante 50 anos tenho ouvido falar de Cuba; desde que era criança ouvia falar de Cuba", declarou.

Após a captura de Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas na Venezuela, Cuba deixou de receber petróleo venezuelano e Trump anunciou tarifas para qualquer país que forneça petróleo a Cuba, um bloqueio energético que agravou a crise social e económica da ilha.

Na cimeira organizada por Trump em Mai estiveram os presidentes da Argentina, Javier Milei, da Bolívia, Rodrigo Paz, da Costa Rica, Rodrigo Chavez, da República Dominicana, Luis Abinader, do Equador, Daniel Noboa, de El Salvador, Nayib Bukele, da Guiana, Irfaan Ali, das Honduras, Nasry Asfura, do Panamá, José Raúl Mulino, do Paraguai, Santiago Peña, e a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Também participa o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, que tomará posse na próxima quarta-feira, aponta ainda a Efe.