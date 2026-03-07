Trump promete novos ataques com "muita força" contra o Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu às declarações em que o presidente iraniano que anunciou o fim dos ataques e considerou esta “promessa” como uma derrota para o Irão. Trump ameaçou ampliar a ofensiva com "muita força" contra aquele país.

"Hoje o Irão vai receber um duro golpe! Estamos a considerar seriamente a destruição total e a morte em zonas e grupos de pessoas que até agora não foram considerados como objectivo", afirmou Trump.

Este sábado, no dia em que o conflito que opõe o Irão a Israel e aos Estados Unidos, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, pediu desculpa aos países vizinhos na região pelos ataques que o país fez na última semana em resposta aos bombardeamentos dos EUA e Israel.

Na mesma mensagem, Pezeshkian rejeitou em absoluto a rendição incondicional pedida pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"Considero necessário pedir desculpas aos países vizinhos que foram atacados", disse Pezeshkian. "Não temos a intenção de invadir os países vizinhos", afirmou, apelando à cooperação regional para "estabelecer a paz e a tranquilidade", acrescentou.

Por outro lado, o exército israelita voou para bombardear Teerão e chegou ao Aeroporto Internacional Mehrabad de Teerão, que sofreu um incêndio de grandes dimensões.

No Líbano, pelo menos 41 pessoas foram mortas noutro ataque israelita perto de Nabi Chit.