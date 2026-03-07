- Noticiário das 3h
- 13 jun, 2026
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Zelensky pede desbloqueio de 90 mil milhões de ajuda financeira
07 mar, 2026 - 22:18
O Presidente da Ucrânia relatou também que teve uma conversa telefónica com o homólogo francês, Emmanuel Macron, durante a qual discutiram a relutância da Hungria em libertar os fundos.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instou este sábado a Hungria a desbloquear os 90 mil milhões de euros de ajuda financeira que a União Europeia (UE) prometeu à Ucrânia, assim como um novo pacote de sanções contra a Rússia.
"É importante que, afinal, os acordos europeus conjuntos sobre 90 mil milhões de euros de ajuda à Ucrânia para os próximos dois anos, bem como o novo pacote de sanções contra a Rússia, sejam implementados", escreveu Zelensky, numa publicação na rede social X.
O Presidente da Ucrânia relatou também que teve uma conversa telefónica com o homólogo francês, Emmanuel Macron, durante a qual discutiram a relutância da Hungria em libertar os fundos.
Segundo Zelensky, foram ainda discutidas todas as questões-chave que são importantes para a segurança dos respectivos países e para a Europa e, em particular, a situação na Ucrânia e as suas necessidades fundamentais de defesa.
O chefe de Estado ucraniano informou também Macron sobre as consequências do ataque maciço da Rússia na noite anterior, assim como sobre os desenvolvimentos na frente de batalha e os "resultados tangíveis" alcançados pelas forças ucranianas este inverno, que conseguiram manter todas as principais linhas defensivas, acrescentou.
"Naturalmente, discutimos o Médio Oriente e a região do Golfo, a situação em torno do Irão e as suas perspectivas. Emmanuel apoiou o nosso trabalho em prol de uma maior segurança na região", observou.
Neste sentido, o Presidente ucraniano enfatizou que "a Ucrânia é o país com mais experiência na defesa contra os shaheds [drones iranianos], e esta experiência ucraniana pode tornar-se um dos pilares de uma segurança coletiva renovada e mais eficaz com todos os parceiros".
Zelensky indicou ainda que Ucrânia e França estão a preparar fóruns diplomáticos conjuntos para as próximas semanas.
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