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EUA emitem “alerta de segurança” após Irão colocar lançadores de mísseis em áreas civis

08 mar, 2026 - 15:30 • Miguel Marques Ribeiro

Os americanos avisam que locais habitados “podem tornar-se alvos militares legítimos ao abrigo do direito internacional.”

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O comando central das forças armadas americanas (CENTCOM) emitiu este domingo um “alerta de segurança para civis no Irão”.

Segundo as autoridades americanas, “o regime iraniano está a utilizar áreas civis densamente povoadas para conduzir operações militares, incluindo o lançamento de drones de ataque unidirecionais e mísseis balísticos.”

Na publicação, as forças armadas dão o exemplo de cidades como Dezful, Isfahan e Shiraz.

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Uma decisão “perigosa” que “põe em perigo a vida de todos os civis no Irão, uma vez que os locais utilizados para fins militares perdem o estatuto de protecção”.

Os americanos avisam que esses locais “podem tornar-se alvos militares legítimos ao abrigo do direito internacional.”

“As forças norte-americanas recomendam veementemente que os civis no Irão permaneçam em casa” e acusam o regime iraniano de “colocar vidas inocentes em risco conscientemente.”

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