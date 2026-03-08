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Médio Oriente
EUA emitem “alerta de segurança” após Irão colocar lançadores de mísseis em áreas civis
08 mar, 2026 - 15:30 • Miguel Marques Ribeiro
Os americanos avisam que locais habitados “podem tornar-se alvos militares legítimos ao abrigo do direito internacional.”
O comando central das forças armadas americanas (CENTCOM) emitiu este domingo um “alerta de segurança para civis no Irão”.
Segundo as autoridades americanas, “o regime iraniano está a utilizar áreas civis densamente povoadas para conduzir operações militares, incluindo o lançamento de drones de ataque unidirecionais e mísseis balísticos.”
Na publicação, as forças armadas dão o exemplo de cidades como Dezful, Isfahan e Shiraz.
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Uma decisão “perigosa” que “põe em perigo a vida de todos os civis no Irão, uma vez que os locais utilizados para fins militares perdem o estatuto de protecção”.
Os americanos avisam que esses locais “podem tornar-se alvos militares legítimos ao abrigo do direito internacional.”
“As forças norte-americanas recomendam veementemente que os civis no Irão permaneçam em casa” e acusam o regime iraniano de “colocar vidas inocentes em risco conscientemente.”
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