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Explosão na embaixada dos EUA em Oslo

08 mar, 2026 - 10:57 • Lusa

De acordo com o responsável da proteção civil norueguesa, Mikael Dellemyr, citado pela televisão norueguesa TV2, verificaram-se "danos menores na entrada consular" da embaixada.

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A polícia norueguesa investiga uma forte explosão ocorrida na madrugada deste domingo perto da embaixada dos Estados Unidos em Oslo, sem que tenha sido relatado, até o momento, a existência de vítimas.

Cerca da 01h00 locais (03h00 em Lisboa), "foi relatada uma forte explosão no local" junto à embaixada, referem as autoridades norueguesas, em comunicado publicado 'online'.

Ao local acorreram guardas, investigadores e serviços de emergência e, segundo a embaixada, "não houve feridos", afirmou a polícia.

Testemunhas citadas pela imprensa local confirmaram um forte estrondo e, em seguida, uma coluna de fumo sobre a área da representação diplomática.

"A polícia dispõe de amplos recursos para manter a segurança nos arredores da embaixada dos EUA", salientam as autoridades, recordando que a investigação permanece em curso, uma vez que "não há informações sobre o que aconteceu exatamente nem quem poderia estar envolvido".

A polícia selou a área para se certificar de que não há mais objetos perigosos e para procurar os autores ou pessoas que possam estar envolvidas no incidente.

Por enquanto, as autoridades não relacionam o incidente com a guerra no Irão e no Médio Oriente, porque "é muito precoce" qualquer tipo de conclusão e porque não existia "uma ameaça conhecida contra a embaixada", disse Dellemyr.

A explosão ocorreu dias depois de o Governo dos EUA ter lançado um alerta a várias embaixadas devido à guerra que aos ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão.

A ministra da Justiça e Situações de Emergência, Astri Aas-Hansen, disse à agência norueguesa NTB que a explosão na embaixada dos Estados Unidos em Oslo está a ser levada muito a sério e que se trata de um incidente "inaceitável".

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