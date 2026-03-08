Explosão na embaixada dos EUA em Oslo

A polícia norueguesa investiga uma forte explosão ocorrida na madrugada deste domingo perto da embaixada dos Estados Unidos em Oslo, sem que tenha sido relatado, até o momento, a existência de vítimas.

Cerca da 01h00 locais (03h00 em Lisboa), "foi relatada uma forte explosão no local" junto à embaixada, referem as autoridades norueguesas, em comunicado publicado 'online'.

Ao local acorreram guardas, investigadores e serviços de emergência e, segundo a embaixada, "não houve feridos", afirmou a polícia.

Testemunhas citadas pela imprensa local confirmaram um forte estrondo e, em seguida, uma coluna de fumo sobre a área da representação diplomática.

"A polícia dispõe de amplos recursos para manter a segurança nos arredores da embaixada dos EUA", salientam as autoridades, recordando que a investigação permanece em curso, uma vez que "não há informações sobre o que aconteceu exatamente nem quem poderia estar envolvido".