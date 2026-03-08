- Noticiário das 19h
- 13 jun, 2026
-
Ataque
Explosão na embaixada dos EUA em Oslo
08 mar, 2026 - 10:57 • Lusa
De acordo com o responsável da proteção civil norueguesa, Mikael Dellemyr, citado pela televisão norueguesa TV2, verificaram-se "danos menores na entrada consular" da embaixada.
A polícia norueguesa investiga uma forte explosão ocorrida na madrugada deste domingo perto da embaixada dos Estados Unidos em Oslo, sem que tenha sido relatado, até o momento, a existência de vítimas.
Ao local acorreram guardas, investigadores e serviços de emergência e, segundo a embaixada, "não houve feridos", afirmou a polícia.
Testemunhas citadas pela imprensa local confirmaram um forte estrondo e, em seguida, uma coluna de fumo sobre a área da representação diplomática.
"A polícia dispõe de amplos recursos para manter a segurança nos arredores da embaixada dos EUA", salientam as autoridades, recordando que a investigação permanece em curso, uma vez que "não há informações sobre o que aconteceu exatamente nem quem poderia estar envolvido".
A polícia selou a área para se certificar de que não há mais objetos perigosos e para procurar os autores ou pessoas que possam estar envolvidas no incidente.
Por enquanto, as autoridades não relacionam o incidente com a guerra no Irão e no Médio Oriente, porque "é muito precoce" qualquer tipo de conclusão e porque não existia "uma ameaça conhecida contra a embaixada", disse Dellemyr.
A explosão ocorreu dias depois de o Governo dos EUA ter lançado um alerta a várias embaixadas devido à guerra que aos ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão.
A ministra da Justiça e Situações de Emergência, Astri Aas-Hansen, disse à agência norueguesa NTB que a explosão na embaixada dos Estados Unidos em Oslo está a ser levada muito a sério e que se trata de um incidente "inaceitável".
Médio Oriente
🔴 Ao minuto: Substituto de Khamenei perto de ser decidido no Irão
Ao nono dia de conflito no Médio Oriente, os líder(...)
- Noticiário das 19h
- 13 jun, 2026
-
- Irão ataca novamente vizinhos do Golfo Pérsico depois de ter pedido desculpa
- 🔴 Ao minuto: Substituto de Khamenei perto de ser decidido no Irão
- Dia 9 da guerra no Irão: Trump e Netanyahu rejeitam “tréguas”
- Milhares de manifestantes em Londres contra guerra dos EUA e de Israel contra Irão
- EUA reconhecem oficialmente novo Governo venezuelano liderado por Delcy Rodríguez
- Disparados tiros contra embaixada dos EUA em Toronto
- Irão ataca novamente vizinhos do Golfo Pérsico depois de ter pedido desculpa
- 🔴 Ao minuto: Substituto de Khamenei perto de ser decidido no Irão
- Dia 9 da guerra no Irão: Trump e Netanyahu rejeitam “tréguas”
- Milhares de manifestantes em Londres contra guerra dos EUA e de Israel contra Irão
- EUA reconhecem oficialmente novo Governo venezuelano liderado por Delcy Rodríguez
- Disparados tiros contra embaixada dos EUA em Toronto