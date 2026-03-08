Filho de Ali Khamenei é o novo líder supremo do Irão

De acordo com o mesmo jornal, o chefe de segurança do país considerou que o novo líder tem capacidade para conduzir o Irão neste momento particularmente delicado . Já a Guarda Revolucionária declarou estar pronta para segui-lo, sinalizando o apoio das principais instituições do regime .

Segundo o The Guardian, os meios de comunicação estatais iranianos noticiaram que a liderança das forças armadas do país jurou lealdade a Mojtaba Khamenei . O presidente do Parlamento saudou a decisão e afirmou que seguir o novo líder supremo é um “dever religioso e nacional” .

A assembleia apelou ainda a todos os iranianos, “em particular às elites e aos intelectuais dos seminários e das universidades”, para que “manifestem lealdade à liderança e preservem a unidade” .

Num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais, o órgão afirmou que a escolha de Khamenei resultou de uma “votação decisiva” .

A Assembleia de Peritos do Irão — o órgão clerical responsável pela escolha do líder supremo — apelou aos iranianos para demonstrarem unidade e apoiarem Mojtaba Khamenei .

O filho do aiatolá Ali Khamenei foi escolhido como novo líder supremo do Irão , avançou a agência Reuters. Mojtaba Hosseini Khamenei sucede ao pai, morto no primeiro dia dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro.

Já durante a tarde um membro da Assembleia dos Peritos envolvido no processo de escolha indicava que a decisão já tinha sido tomada pela Assembleia de Peritos, embora o anúncio formal ainda esteja por fazer.

“O nome de Khamenei continuará”, afirmou Hosseinali Eshkevari, um dos 88 membros da Assembleia de Peritos, num vídeo divulgado pelos meios de comunicação iranianos, citado pela Reuters.

“A votação foi realizada e será anunciada em breve”, acrescentou o religioso, sem avançar mais detalhes.

A escolha de Mojtaba Khamenei surge num momento de forte tensão na região, com Israel a intensificar ataques contra o Irão, incluindo contra depósitos de combustível, e com o Bahrein a acusar Teerão de estar por detrás de um ataque a uma central de dessalinização.

A decisão poderá também provocar uma reação dos Estados Unidos. O Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha afirmado que deveria ter um papel na escolha do próximo líder iraniano, uma exigência que o Irão rejeitou.

Quem é Mojtaba Khamenei?

Mojtaba Hosseini Khamenei nasceu a 8 de setembro de 1969 e é o segundo filho de Ali Khamenei. Clérigo e político, é há vários anos considerado uma das figuras mais influentes dentro do sistema político iraniano.

Combateu na Guerra Irão-Iraque entre 1987 e 1988 e terá posteriormente assumido um papel de destaque na milícia paramilitar Basij, utilizada para reprimir os protestos após as eleições presidenciais iranianas de 2009.

Depois de concluir o ensino secundário, estudou teologia. Entre os seus primeiros professores estiveram o próprio pai e o aiatolá Mahmoud Hashemi Shahroudi.

Segundo o jornal britânico The Guardian e o diário francês Libération, entre outras fontes, acredita-se que Mojtaba Khamenei controla importantes ativos financeiros. A alegação foi rejeitada pela Assembleia das Forças da Linha do Imã, grupo político liderado pelo seu tio Hadi Khamenei.

Mojtaba esteve também associado ao antigo Presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, a quem apoiou nas eleições presidenciais de 2005 e de 2009.

Aos 56 anos, Mojtaba Khamenei assume agora a posição mais poderosa da República Islâmica, cargo que lhe dá a palavra final em todas as decisões estratégicas do Estado iraniano.

[notícia atualizada às 21h30 de 8 de março de 2026]