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Incêndio provoca colapso parcial de edifício junto à estação central de Glasgow
08 mar, 2026 - 23:09 • Olímpia Mairos
Fogo começou numa loja de cigarros eletrónicos e obrigou ao encerramento da estação ferroviária mais movimentada da Escócia.
Um grande incêndio destruiu parcialmente um edifício junto à estação central de Glasgow, na Escócia, obrigando ao encerramento da infraestrutura ferroviária e ao cancelamento de dezenas de comboios.
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De acordo com a BBC, as chamas começaram na tarde deste domingo numa loja de cigarros eletrónicos na Union Street e alastraram ao edifício Forsyth, um imóvel classificado como património histórico, que acabou por sofrer um colapso parcial várias horas depois.
Devido ao incêndio, vários serviços ferroviários foram cancelados. A empresa National Rail informou que a estação central de Glasgow — a mais movimentada da Escócia — vai permanecer encerrada até novo aviso.
Apesar da dimensão do fogo, não foram registadas vítimas.
Durante a operação de combate às chamas, uma grande multidão reuniu-se nas imediações dos cordões de segurança montados nas ruas Renfield e Gordon para observar o incêndio, enquanto os serviços de emergência apelavam à população para se manter afastada da zona.
O Serviço Escocês de Bombeiros e Resgate informou que mais de 60 bombeiros, apoiados por 15 veículos, foram mobilizados para o local.
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