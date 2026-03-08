Irão ataca novamente vizinhos do Golfo Pérsico depois de ter pedido desculpa

Uma nova onda de ataques iranianos atingiu o região do Golfo, no domingo, com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Bahrein e o Kuwait a reportarem novos ataques vindos de Teerão.

Isto apenas um dia depois de o presidente do Irão ter pedido desculpas aos países vizinhos pelos bombardeamentos na primeira semana de guerra.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou ter intercetado 15 drones. No Bahrein, os ataques causaram "danos materiais" a uma importante central de dessalinização.

Já a companhia petrolífera nacional do Kuwait anunciou um corte na produção de petróleo após os ataques.

Os militares declararam que tanques de combustível no aeroporto internacional do Kuwait foram alvos de um ataque com drones e dois bombeiros foram mortos.

No Bahrein, três pessoas ficaram feridas depois de fragmentos de mísseis terem caído sobre um edifício universitário na zona de Muharraq, informou o Ministério do Interior do país.

Numa publicação separada no Facebook, o ministério acrescenta: "A agressão iraniana atacou indiscriminadamente alvos civis e causou danos materiais a uma central de dessalinização de água após um ataque com drone."