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- 13 jun, 2026
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Irão ataca novamente vizinhos do Golfo Pérsico depois de ter pedido desculpa
08 mar, 2026 - 09:57 • João Carlos Malta
Na madrugada de domingo foram detetados ataques na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Qatar, no Bahrein e no Kuwait.Isto depois de ontem, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, pedir desculpa aos países vizinhos na região pelos ataques que Teerão fez na última semana em resposta aos bombardeamentos dos EUA e Israel.
Uma nova onda de ataques iranianos atingiu o região do Golfo, no domingo, com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Bahrein e o Kuwait a reportarem novos ataques vindos de Teerão.
Isto apenas um dia depois de o presidente do Irão ter pedido desculpas aos países vizinhos pelos bombardeamentos na primeira semana de guerra.
O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou ter intercetado 15 drones. No Bahrein, os ataques causaram "danos materiais" a uma importante central de dessalinização.
Já a companhia petrolífera nacional do Kuwait anunciou um corte na produção de petróleo após os ataques.
Os militares declararam que tanques de combustível no aeroporto internacional do Kuwait foram alvos de um ataque com drones e dois bombeiros foram mortos.
No Bahrein, três pessoas ficaram feridas depois de fragmentos de mísseis terem caído sobre um edifício universitário na zona de Muharraq, informou o Ministério do Interior do país.
Numa publicação separada no Facebook, o ministério acrescenta: "A agressão iraniana atacou indiscriminadamente alvos civis e causou danos materiais a uma central de dessalinização de água após um ataque com drone."
A declaração surge um dia depois de o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, ter afirmado que os EUA atacaram uma instalação de dessalinização na ilha de Qeshm, descrevendo o incidente como um "precedente".
Uma grande parte do Golfo Pérsico depende fortemente da água dessalinizada para o abastecimento de água potável, o que torna estas instalações infraestruturas essenciais em toda a região.
No Irão, também se fizeram ouvir o barulho das explosões. Houve ataques noturnos dos EUA e de Israel que atingiram cinco instalações petrolíferas nos arredores de Teerão, segundo um responsável iraniano.
O responsável disse que as cinco instalações "foram danificadas", mas o "incêndio foi controlado".
Nos Estados Unidos, Donald Trump disse não estar interessado em negociar com o Irão, colocando a hipótese de a guerra com o Irão só terminar quando Teerão já não tiver um exército funcional e a sua liderança for completamente eliminada.
Mas, embora Trump tenha afirmado que os EUA e Israel "dizimaram" o regime iraniano, ofereceu apenas uma descrição vaga do que queria dizer com a rendição incondicional do Irão.
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