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Guerra no Médio Oriente
Irão já escolheu o novo líder supremo, mas o nome ainda não foi divulgado
08 mar, 2026 - 12:03 • João Carlos Malta
Nos últimos dias, Mojtaba Khamenei, de 56 anos, filho de Ali Khamenei, surgiu como um dos principais candidatos.
O órgão responsável pela escolha do novo líder supremo do Irão afirma ter chegado a uma decisão, embora o nome não tenha sido divulgado de imediato.
"O candidato mais adequado, aprovado pela maioria da Assembleia de Peritos, foi determinado", disse Mohsen Heydari, membro do órgão de seleção, no domingo, segundo a agência de notícias iraniana ISNA.
Outro membro, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmou num vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars que "foi alcançada uma opinião firme, que reflete a visão da maioria".
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Nos últimos dias, Mojtaba Khamenei, de 56 anos, filho de Ali Khamenei, surgiu como um dos principais candidatos. Mas a nomeação está longe de ser certa, uma vez que os críticos consideram a medida como uma consolidação de um regime acusado por grupos de defesa dos direitos humanos de ter morto pelo menos 7.000 pessoas nos últimos meses.
Além disso, a sucessão de pai para filho é também mal vista pela hierarquia clerical xiita do Irão, particularmente numa república que nasceu do derrube de uma monarquia em 1979.
A reunião clerical para nomear um novo líder decorreu no meio da intensificação dos confrontos entre Israel e o Irão durante o fim de semana. Ataques iranianos atingiram infraestruturas energéticas em todo o Golfo e os ataques israelitas visaram instalações de armazenamento de petróleo e combustível dentro do Irão.
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