Irão já escolheu o novo líder supremo, mas o nome ainda não foi divulgado

Outro membro, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmou num vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars que "foi alcançada uma opinião firme, que reflete a visão da maioria".

" O candidato mais adequado, aprovado pela maioria da Assembleia de Peritos, foi determinado ", disse Mohsen Heydari, membro do órgão de seleção, no domingo, segundo a agência de notícias iraniana ISNA.

Entretanto, Israel avisou que atacaria qualquer figura escolhida para substituir Ali Khamenei, morto em ataques conjuntos entre os EUA e Israel no primeiro dia da guerra com o Irão.

O órgão responsável pela escolha do novo líder supremo do Irão afirma ter chegado a uma decisão , embora o nome não tenha sido divulgado de imediato.

Nos últimos dias, Mojtaba Khamenei, de 56 anos, filho de Ali Khamenei, surgiu como um dos principais candidatos. Mas a nomeação está longe de ser certa, uma vez que os críticos consideram a medida como uma consolidação de um regime acusado por grupos de defesa dos direitos humanos de ter morto pelo menos 7.000 pessoas nos últimos meses.

Além disso, a sucessão de pai para filho é também mal vista pela hierarquia clerical xiita do Irão, particularmente numa república que nasceu do derrube de uma monarquia em 1979.

De acordo com a Constituição do Irão, a Assembleia de Peritos, composta por 88 membros, é responsável pela escolha do líder supremo do país. Khamenei, que governou o Irão durante 37 anos, foi morto num ataque conjunto dos EUA e de Israel em Teerão, a 28 de fevereiro.

A reunião clerical para nomear um novo líder decorreu no meio da intensificação dos confrontos entre Israel e o Irão durante o fim de semana. Ataques iranianos atingiram infraestruturas energéticas em todo o Golfo e os ataques israelitas visaram instalações de armazenamento de petróleo e combustível dentro do Irão.