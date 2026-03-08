- Noticiário das 3h
- 13 jun, 2026
-
Trump admite que guerra pode terminar apenas com colapso militar e político do Irão
08 mar, 2026 - 00:08 • Olímpia Mairos , com Reuters
Presidente norte-americano diz não estar interessado em negociar neste momento, enquanto Israel e Irão continuam a trocar ataques.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu este sábado que a guerra contra o Irão poderá terminar apenas quando o país deixar de ter forças armadas funcionais ou qualquer liderança no poder.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em declarações aos jornalistas a bordo do Air Force One, Trump afirmou que não está interessado em negociar com o Irão neste momento. O líder norte-americano acrescentou que a atual campanha aérea poderá tornar qualquer negociação irrelevante caso todos os potenciais líderes iranianos sejam mortos e as forças armadas do país destruídas.
“A certa altura, acho que não restará ninguém para dizer ‘nós rendemo-nos’”, afirmou o Presidente norte-americano.
As declarações surgem num dia marcado por novos ataques entre Israel e o Irão, numa altura em que o conflito no Médio Oriente entra na segunda semana.
Entretanto, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tentou apaziguar a tensão com os países da região do Golfo, pedindo desculpa pelos efeitos do conflito.
“Peço desculpa pessoalmente aos países vizinhos que foram afetados pelas ações do Irão”, afirmou, apelando aos Estados da região para não se juntarem aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.
A posição de Pezeshkian gerou críticas entre setores mais radicais dentro do próprio Irão, que contestam qualquer sinal de conciliação num momento de forte pressão militar sobre o país.
Presidente do Irão pede desculpa aos países vizinhos por ataques na última semana
Teerão diz que não voltará a atacar outros países,(...)
- Noticiário das 3h
- 13 jun, 2026
-
- Casa Branca suspende alerta de segurança sobre ameaças ligadas ao Irão
- Milhares de manifestantes em Londres contra guerra dos EUA e de Israel contra Irão
- 🔴 Ao minuto: Netanyahu garante que guerra contra o Irão vai continuar “sem tréguas”
- Netanyahu garante que guerra contra o Irão vai continuar “sem tréguas”
- Mais de 450 mil deslocados no Líbano após ataques israelitas
- Presidente do Irão pede desculpa aos países vizinhos por ataques na última semana
- Irão ataca novamente vizinhos do Golfo Pérsico depois de ter pedido desculpa
- Irão já escolheu o novo líder supremo, mas o nome ainda não divulgado
- EUA emitem “alerta de segurança” após Irão colocar lançadores de mísseis em áreas civis
- Trump chama “canalhas perturbados” a líderes iranianos e garante vitória total dos EUA
- Casa Branca suspende alerta de segurança sobre ameaças ligadas ao Irão
- Milhares de manifestantes em Londres contra guerra dos EUA e de Israel contra Irão
- 🔴 Ao minuto: Netanyahu garante que guerra contra o Irão vai continuar “sem tréguas”
- Netanyahu garante que guerra contra o Irão vai continuar “sem tréguas”
- Mais de 450 mil deslocados no Líbano após ataques israelitas
- Presidente do Irão pede desculpa aos países vizinhos por ataques na última semana
- Irão ataca novamente vizinhos do Golfo Pérsico depois de ter pedido desculpa
- Irão já escolheu o novo líder supremo, mas o nome ainda não divulgado
- EUA emitem “alerta de segurança” após Irão colocar lançadores de mísseis em áreas civis
- Trump chama “canalhas perturbados” a líderes iranianos e garante vitória total dos EUA