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Trump admite que guerra pode terminar apenas com colapso militar e político do Irão

08 mar, 2026 - 00:08 • Olímpia Mairos , com Reuters

Presidente norte-americano diz não estar interessado em negociar neste momento, enquanto Israel e Irão continuam a trocar ataques.

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu este sábado que a guerra contra o Irão poderá terminar apenas quando o país deixar de ter forças armadas funcionais ou qualquer liderança no poder.

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Em declarações aos jornalistas a bordo do Air Force One, Trump afirmou que não está interessado em negociar com o Irão neste momento. O líder norte-americano acrescentou que a atual campanha aérea poderá tornar qualquer negociação irrelevante caso todos os potenciais líderes iranianos sejam mortos e as forças armadas do país destruídas.

“A certa altura, acho que não restará ninguém para dizer ‘nós rendemo-nos’”, afirmou o Presidente norte-americano.

As declarações surgem num dia marcado por novos ataques entre Israel e o Irão, numa altura em que o conflito no Médio Oriente entra na segunda semana.

Entretanto, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tentou apaziguar a tensão com os países da região do Golfo, pedindo desculpa pelos efeitos do conflito.

Peço desculpa pessoalmente aos países vizinhos que foram afetados pelas ações do Irão”, afirmou, apelando aos Estados da região para não se juntarem aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

A posição de Pezeshkian gerou críticas entre setores mais radicais dentro do próprio Irão, que contestam qualquer sinal de conciliação num momento de forte pressão militar sobre o país.

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