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Trump diz que sucessor do líder iraniano precisa da aprovação dos EUA

08 mar, 2026 - 17:23 • Lusa

No Irão, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, respondeu que a escolha do sucessor do líder supremo cabe exclusivamente ao povo iraniano.

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este domingo que o próximo líder do Irão "não durará muito tempo" sem a aprovação de Washington, no dia em que Teerão escolheu um sucessor para o aiatola Ali Khamenei.

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Numa entrevista à cadeia televisiva norte-americana ABC, Trump declarou que o novo líder iraniano terá de obter o aval dos Estados Unidos.

"Ele terá de obter a nossa aprovação. Se não a obtiver, não durará muito tempo", explicou o líder norte-americano.

No Irão, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, respondeu que a escolha do sucessor do líder supremo cabe exclusivamente ao povo iraniano. "O sucessor do ayatollah Ali Khamenei é uma decisão que pertence ao povo iraniano e a mais ninguém", disse o chefe da diplomacia iraniana.

Segundo vários membros da Assembleia de Peritos, o órgão clerical responsável por esta decisão, o novo líder supremo foi escolhido este domingo, mas o nome ainda não foi divulgado publicamente.

Entretanto, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e Donald Trump conversaram este domingo por telefone sobre o conflito no Médio Oriente, informou Downing Street.

De acordo com um porta-voz do Governo britânico, os dois líderes discutiram a situação regional e a cooperação militar entre os Estados Unidos e o Reino Unido. A conversa incluiu a utilização de bases da Royal Air Force (RAF) para apoiar operações de defesa coletiva de aliados na região.

Starmer apresentou ainda condolências a Trump pela morte de militares norte-americanos em ataques atribuídos ao Irão.

O Governo britânico reiterou que Londres não participou em operações ofensivas contra o Irão, embora tenha autorizado a utilização das suas bases para operações defensivas.

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