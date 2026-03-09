- Noticiário das 19h
- 14 jun, 2026
-
Bélgica
"Ato de antissemitismo". Explosão danifica sinagoga em Liége
09 mar, 2026 - 08:03 • João Malheiro
Não há feridos a reportar, por agora.
[Atualizado às 09h30]
Uma explosão danificou uma sinagoga em Liége, na Bélgica, esta segunda-feira.
Não há feridos a reportar, por agora.
As janelas dos edifícios situados em frente da sinagoga foram estilhaçadas, disse um porta-voz da polícia de Liége.
As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança para permitir a investigação inicial em curso. As autoridades estão a tentar apurar as circunstâncias do caso.
O ministro do interior da Bélgica já veio classificar o incidente como "um ato de antissemitismo". O autarca de Liége fala, igualmente, de um ato "de violência extrema".
A guerra entre EUA e Israel e o Irão tem colocado em alerta as autordades europeias para eventuais retaliações em zonas sensíveis, como locais religiosos.
- Noticiário das 19h
- 14 jun, 2026
-