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"Ato de antissemitismo". Explosão danifica sinagoga em Liége

09 mar, 2026 - 08:03 • João Malheiro

Não há feridos a reportar, por agora.

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[Atualizado às 09h30]

Uma explosão danificou uma sinagoga em Liége, na Bélgica, esta segunda-feira.

Não há feridos a reportar, por agora.

As janelas dos edifícios situados em frente da sinagoga foram estilhaçadas, disse um porta-voz da polícia de Liége.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança para permitir a investigação inicial em curso. As autoridades estão a tentar apurar as circunstâncias do caso.

O ministro do interior da Bélgica já veio classificar o incidente como "um ato de antissemitismo". O autarca de Liége fala, igualmente, de um ato "de violência extrema".

A guerra entre EUA e Israel e o Irão tem colocado em alerta as autordades europeias para eventuais retaliações em zonas sensíveis, como locais religiosos.

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