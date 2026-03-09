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Médio Oriente

Descisão "mútua". Donald Trump quer acordo com Israel sobre o eventual fim da guerra com o Irão

09 mar, 2026 - 05:41 • Jaime Dantas

Entrevistado pelo "Times of Israel", o Presidente dos Estados Unidos não quis comentar a escolha de Motjaba Khamenei para novo líder supremo do Irão. "Vamos ver o que acontece", disse, apenas.

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, esta segunda-feira, que uma decisão sobre o término da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão teria que partir de um entendimento "mútuo" entre os dois países.

Numa entrevista por telefone ao Times of Israel, questionado sobre se os norte-americanos decidiriam unilateralmente acabar com o conflito, Trump respondeu que tal não faria grande sentido, tendo em conta o alinhamento entre os dois países.

"A decisão é mútua... um pouco. Temos conversado. Tomarei uma decisão no momento certo, mas tudo será levado em consideração", declarou o chefe de Estado norte-americano, ressalvando que, embora Netanyahu tenha o seu papel, o Presidente dos EUA terá a palavra final.

Poucas horas antes da entrevista, Motjaba Khamenei era nomeado pelo conselho de peritos para suceder ao pai Ali Khamenei como líder supremo do Irão. Donald Trump tinha afirmado, por diversas vezes, que queria ter uma palavra a dizer na eleição, mas questionado sobre a escolha, preferiu não tecer comentários.

"Vamos ver o que acontece", disse, apenas.

Nestas declarações, Trump reafirmou ainda a necessidade da intervenção no Médio Oriente em conjunto com os israelitas.

"O Irão ia destruir Israel e tudo o que o rodeava. Trabalhámos juntos e destruímos um país que queria destruir Israel", rematou.

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