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- 15 jun, 2026
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Guerra no Irão está "praticamente concluída", diz Trump
09 mar, 2026 - 19:52 • Ricardo Vieira, com Reuters
Presidente norte-americano também conversou esta segunda-feira com o homólogo russo, Vladimir Putin.
O Presidente dos Estados Unidos disse esta segunda-feira que a guerra contra o Irão está "praticamente concluída".
“Penso que a guerra está praticamente concluída. Eles não têm marinha, não têm comunicações e não têm força aérea”, afirmou o Donald Trump, citado pela correspondente da CBS News na Casa Branca, Weijia Jiang.
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Nestas declarações à CBS News, Trump salientou que os Estados Unidos estão muito avançados em relação ao calendário de quatro a cinco semanas para o fim da operação militar contra o Irão.
Quem é Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irão em plena guerra?
Figura discreta, mas influente no regime iraniano,(...)
A notícia é conhecida no dia em que o Presidente russo, Vladimir Putin, conversou ao telefone com o homólogo norte-americano.
Putin apresentou uma proposta para resolver a guerra no Irão de forma rápida, disse aos jornalistas o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov.
Em cima da mesa também esteve a guerra na Ucrânia e a situação na Venezuela, no contexto dos problemas no abastecimento de petróleo devido ao condicionamento do estreito de Ormuz.
Irão revela pedidos de cessar-fogo
Entretanto, o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros disse que vários países contactaram Teerão com vista a um cessar-fogo.
De acordo com Kazem Gharibabadi, citado pela televisão estatal, China, Rússia e França realizaram esforços diplomáticos para uma trégua no Médio Oriente.
A primeira condição para um possível cessar-fogo seria o fim de novas agressões contra o Irão, indica o governante.
[notícia atualizada às 20h57]
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