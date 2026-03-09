Guerra no Irão: Governo não prevê novos voos de repatriamento, mas ajuda a marcar viagens

O Governo garante que continua a acompanhar a situação dos portugueses ainda retidos na região Médio Oriente. Para já, o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, diz que não há razão para agendar mais voos de repatriamento, mas assegura que as embaixadas e consulados naquela área estão a reunir e disponibilizar informações quanto a voos comerciais disponíveis.

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“Não estamos ainda a programar nenhum voo porque achamos que a situação, em termos de transporte aéreo, com algumas alterações de rotas para evitar a zona onde está a haver o conflito, será possível às pessoas viajarem. Já demos instruções aos nossos serviços diplomáticos, às nossas embaixadas e aos serviços consulares para acompanharem no terreno”, adianta Emídio Sousa à Renascença.

O secretário de Estado das Comunidades revela que está a ser feito um levantamento dos voos que existem, “para agir, se necessário”.

Neste passado fim de semana havia a indicação de portugueses em trânsito em vários países como Maldivas, Filipinas ou Tailândia, e que reportavam dificuldades em regressar a Portugal. Emídio Sousa reconhece que, pontualmente, vão continuar a surgir pedidos de ajuda e encaminhamento. Refere que há ainda muita instabilidade na região.

“Sim, há alguns casos de pessoas que estavam em férias na Tailândia, até no Japão, ou na Índia, e há perturbações. Ainda por cima, Dubai e Catar são aeroportos onde se fazem muitos transferes e onde as pessoas fazem paragens para mudar em função dos destinos. Portanto, estando condicionados, perturba. Sei que as companhias aéreas, as agências de viagem estão todas a reprogramar os voos, certamente com alguma demora, de dois ou três dias, mas todas as informações que vamos recolhendo apontam no sentido das companhias estarem a encontrar soluções”, declara.

De resto, o secretário de Estado das Comunidades faz um balanço positivo dos voos de repatriamento organizados pelo Estado português.

“Penso que foi uma operação que decorreu muito bem. Tivemos três voos promovidos pelo Estado português, pelo Governo de Portugal, dois que foram concretizados pela Força Aérea e um através de um avião da TAP que fretámos. Os voos tiveram sucesso. Conseguimos trazer aquelas pessoas que necessitavam. Com repatriamentos e alguns voos que também fomos operando, em conjunto com voos comerciais, estamos a falar de mais de 700 pessoas”, especifica.

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa insiste que estão desaconselhados os voos para a região do Médio Oriente, devido à guerra no Irão.