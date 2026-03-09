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Japão instala primeiro míssil de longo alcance desenvolvido no país

09 mar, 2026 - 07:40 • Lusa

Os opositores acusam o Governo de falta de transparência e consideram que o destacamento pode aumentar as tensões e transformar a base num alvo de eventuais ataques.

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O Japão prepara-se esta segunda-feira para instalar o primeiro lote de mísseis de longo alcance desenvolvidos no país, no âmbito do reforço das suas capacidades ofensivas face ao aumento das tensões na região.

Os mísseis terra-mar Type-12 modernizados serão instalados no Campo Kengun, na prefeitura de Kumamoto, no sudoeste do Japão, até ao final de março, concluindo o processo de destacamento, afirmou o secretário-chefe do gabinete japonês, Minoru Kihara.

Veículos militares que transportavam os lançadores e outros equipamentos chegaram de madrugada numa operação discreta, criticada por residentes locais, que protestaram junto ao acampamento.

Os opositores acusam o Governo de falta de transparência e consideram que o destacamento pode aumentar as tensões e transformar a base num alvo de eventuais ataques.

Em 2024, o ministério da Defesa antecipou em um ano o calendário de instalação dos mísseis.

O Japão tem acelerado o reforço militar no sudoeste do arquipélago, numa altura em que a China aumenta a pressão sobre Taiwan, ilha autónoma cuja soberania Pequim reivindica.

O míssil Type-12 modernizado, desenvolvido pela Mitsubishi Heavy Industries, tem um alcance de cerca de mil quilómetros, muito superior aos 200 quilómetros da versão original, podendo atingir áreas do território continental chinês.

O sistema deverá ser instalado posteriormente no Campo Fuji, na província de Shizuoka, a oeste de Tóquio, ainda este ano.

O Japão considera a China uma crescente ameaça à segurança e tem reforçado a presença militar nas ilhas do sudoeste, próximas do mar do Leste da China. O país já posicionou sistemas antimíssil PAC-3 e mísseis superfície-ar de médio alcance em várias ilhas, incluindo Okinawa, Ishigaki e Miyako.

O ministro da Defesa japonês, Shinjiro Koizumi, afirmou em fevereiro que Tóquio pretende também instalar sistemas de defesa aérea de médio alcance na ilha de Yonaguni, a mais ocidental do Japão e situada a leste de Taiwan, até março de 2031.

As tensões aumentaram em novembro, após a primeira-ministra Sanae Takaichi, pouco depois de assumir o cargo, ter afirmado que uma eventual ação militar chinesa contra Taiwan poderia justificar uma resposta militar japonesa.

Takaichi comprometeu-se a rever a política de segurança e defesa até ao final do ano e pretende reforçar as capacidades militares do país com armas não tripuladas e mísseis de longo alcance.

O Governo japonês deverá também eliminar nas próximas semanas algumas restrições à exportação de armamento letal, com o objetivo de impulsionar a indústria de defesa nacional e reforçar a cooperação com países aliados.

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  • Imagem da Justiça
    09 mar, 2026 Diz Tudo 13:47
    Só iludidos, "corações de pomba", ou idiotas úteis é que não veem que o Mundo é um lugar perigoso, e o primado do Direito Internacional, só funciona se ambos o aceitarem e cumprirem, coisa que está longe de acontecer, principalmente quando um dos Blocos tem superioridade militar sobre o outro. Direito Internacional, sim, mas convém ter por detrás, Força Militar para apoiar esse Direito Internacional. Não é à toa, que a imagem da Justiça é uma mulher vendada, com a balança da justiça numa mão, e uma espada na outra...

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