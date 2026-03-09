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Médio Oriente. Terceiro voo de repatriamento de portugueses chegou a Lisboa
09 mar, 2026 - 06:10 • André Rodrigues , Liliana Monteiro com Redação
Chegaram mais 54 portugueses na madrugada desta segunda-feira. Secretário de Estado das Comunidades diz que poderá ter sido mesmo o último.
[Atualizado Às 07h30]
Já chegou a Portugal o voo de repatriamento de 54 portugueses que estavam no Médio Oriente. No aparelho viajaram ainda sete cidadãos de outras nacionalidades.
O C-130 da Força Aérea pousou em Figo Maduro pouco antes das 6h00.
O voo provinha a Grécia, onde fez escala, depois de ter descolado da Arábia Saudita.
Foi o terceiro voo de repatriamento de portugueses, desde o início da guerra no Irão. Segundo o secretário de Estado das Comunidades, aos jornalistas, poderá ter sido mesmo o último.
Emídio Sousa diz que, à priori, Portugal não está a organizar mais voos e vai "acompanhar a situação no terreno nos próximos dias".
"Julgamos que com o esforço que as companhias comerciais, principalmente nos Emirados Árabes Unidos, vamos conseguir colocar pessoas nos voos comerciais", explica.
O governante acredita que o Executivo agiu bem e rejeita as críticas dirigidas ao Governo por não ter apoiado quem estava no terreno.
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