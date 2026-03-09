Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Mulher disparou várias vezes contra casa de Rihanna

09 mar, 2026 - 20:18 • Catarina Magalhães

Companheiro de Rihanna, A$AP Rocky, e os três filhos do casal estavam em casa no momento do tiroteio. Um dos projéteis atravessou uma das paredes da residência.

A+ / A-

Uma mulher disparou vários tiros contra a casa da cantora e empresária Rihanna, em Beverly Hills. Um dos projéteis atravessou uma das paredes, avançou a estação televisiva norte-americana NBC Los Angeles.

O incidente aconteceu pelas 13h20 de domingo e, segundo a polícia local, não há registo de feridos.

As autoridades já detiveram a suspeita, de 35 anos, por tentativa de homicídio a cerca de 12 quilómetros do local.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A mulher parou o carro em frente à casa da cantora e disparou "aproximadamente" entre sete a nove vezes antes de fugir a alta velocidade.

Para além de Rihanna, o companheiro A$AP Rocky e os três filhos do casal também estavam na residência no momento do tiroteio, confirmou uma fonte da polícia local à NBC News.

Supõe-se que a suspeita utilizou uma espingarda do tipo AR-15 e pelo menos quatro disparos atingiram a casa da artista. Em particular, portão da frente da propriedade apresentava marcas de tiros.

Ainda não é conhecido o motivo para o ataque, mas sabe-se que a suspeita já tem cadastro criminal na cidade.

A polícia local está a investigar o caso e prometeu divulgar ainda esta segunda-feira mais detalhes sobre a possível autora do tiroteio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas