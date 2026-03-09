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Estados Unidos
Mulher disparou várias vezes contra casa de Rihanna
09 mar, 2026 - 20:18 • Catarina Magalhães
Companheiro de Rihanna, A$AP Rocky, e os três filhos do casal estavam em casa no momento do tiroteio. Um dos projéteis atravessou uma das paredes da residência.
Uma mulher disparou vários tiros contra a casa da cantora e empresária Rihanna, em Beverly Hills. Um dos projéteis atravessou uma das paredes, avançou a estação televisiva norte-americana NBC Los Angeles.
O incidente aconteceu pelas 13h20 de domingo e, segundo a polícia local, não há registo de feridos.
As autoridades já detiveram a suspeita, de 35 anos, por tentativa de homicídio a cerca de 12 quilómetros do local.
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A mulher parou o carro em frente à casa da cantora e disparou "aproximadamente" entre sete a nove vezes antes de fugir a alta velocidade.
Para além de Rihanna, o companheiro A$AP Rocky e os três filhos do casal também estavam na residência no momento do tiroteio, confirmou uma fonte da polícia local à NBC News.
Supõe-se que a suspeita utilizou uma espingarda do tipo AR-15 e pelo menos quatro disparos atingiram a casa da artista. Em particular, portão da frente da propriedade apresentava marcas de tiros.
Ainda não é conhecido o motivo para o ataque, mas sabe-se que a suspeita já tem cadastro criminal na cidade.
A polícia local está a investigar o caso e prometeu divulgar ainda esta segunda-feira mais detalhes sobre a possível autora do tiroteio.
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