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Guerra com o Irão

NATO interceta segundo míssil iraniano na Turquia

09 mar, 2026 - 13:13 • Lusa

O incidente não causou vítimas nem feridos.

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Forças da NATO destruíram um segundo míssil disparado a partir do Irão no espaço aéreo da Turquia, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Defesa turco num comunicado.

"Um míssil balístico disparado do Irão e que penetrou no espaço aéreo turco foi neutralizado pelos elementos de defesa aérea e antimíssil da NATO destacados no Mediterrâneo Oriental", disse o ministério.

Fragmentos do míssil caíram em campos em Gaziantep [sudeste da Turquia]. O incidente não causou vítimas nem feridos", precisou o ministério no comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Um incidente idêntico já tinha sido denunciado pela Turquia na quarta-feira, 4 de março, ao quarto dia da guerra desencadeada pela ofensiva conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

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  • EU
    09 mar, 2026 PORTUGAL 14:13
    " o incidente não causou vítimas ou feridos " diz-nos a notícia. Uma vítima pode ser um ferido. Um ferido É uma vítima. Mas para descontrair deixem que diga: uma altura em Silva Porto/Angola um motorista que me deveria PEGAR para entrar de serviço atrasou-se. Quando chegou e se justificou disse " tive ali um pequeno acidente com um condutor que não sei se estava bêbado ou BORRACHO " Um ferido É SEMPRE UMA VÍTIMA.
  • Avisoa
    09 mar, 2026 não faltaram 13:39
    Hoje até está um artigo interessante na primeira pagina dum jornal diário a dizer que Portugal não tem qualquer sistema de misseis anti-aéreos nem de médio nem de longo alcance, apesar dos avisos reiterados da instituição militar, o que significaria que se esse missil viesse direito a Lisboa, ou a Espanha o intersectava ou levávamos com ele em cima. Dá que pensar no que andaram a fazer os 3 últimos Ministros da Defesa, e os 2 últimos presidentes, que para o bem ou para o mal, são constitucionalmente os comandantes-em-chefe das Forças Armadas. E nenhum desses 5, pode alegar desconhecimento, que avisos não faltaram.

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