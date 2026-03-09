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Guerra com o Irão
NATO interceta segundo míssil iraniano na Turquia
09 mar, 2026 - 13:13 • Lusa
O incidente não causou vítimas nem feridos.
Forças da NATO destruíram um segundo míssil disparado a partir do Irão no espaço aéreo da Turquia, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Defesa turco num comunicado.
"Um míssil balístico disparado do Irão e que penetrou no espaço aéreo turco foi neutralizado pelos elementos de defesa aérea e antimíssil da NATO destacados no Mediterrâneo Oriental", disse o ministério.
Fragmentos do míssil caíram em campos em Gaziantep [sudeste da Turquia]. O incidente não causou vítimas nem feridos", precisou o ministério no comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
Um incidente idêntico já tinha sido denunciado pela Turquia na quarta-feira, 4 de março, ao quarto dia da guerra desencadeada pela ofensiva conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.
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