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ONU negoceia com EUA envio de combustível para Cuba

09 mar, 2026 - 22:28 • Lusa

Acesso ao combustível das agências da ONU no terreno é "muito racionado" devido à crise energética, diz o representante dos EUA em Cuba.

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O representante da Organização das Nações Unidas (ONU) em Cuba afirmou esta segunda-feira que a organização está a negociar com os Estados Unidos da América (EUA) para tentar importar combustível para a ilha caribenha, de forma a garantir o fornecimento para fins humanitários.

Existem "negociações entre os nossos colegas do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários [OCHA] e o Governo norte-americano, a fim de garantir o acesso a combustível para fins humanitários", disse Francisco Pichon numa entrevista à agência de notícias France-Presse (AFP).

"Quando falo de fins humanitários, refiro-me ao combustível destinado às nossas operações de intervenção de emergência, às operações das organizações não-governamentais com as quais trabalhamos, bem como à garantia de serviços vitais em centros de acolhimento para pessoas e grupos vulneráveis", acrescentou.

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O representante da ONU salientou que o acesso ao combustível das agências da ONU no terreno é "muito racionado" devido à crise energética.

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"A viabilidade operacional da nossa resposta, enquanto sistema das Nações Unidas, depende do acesso à energia e ao combustível. E, neste momento, a nossa capacidade está precisamente comprometida pela falta de combustível", adiantou.

"Encontramos dificuldades de acesso ao combustível para as operações de saída de mercadorias dos portos ou aeroportos", insistiu.

A crise energética, já crónica na ilha de 9,6 milhões de habitantes, agravou-se desde a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas em janeiro e a interrupção das entregas de petróleo por Caracas, principal fornecedor de combustível de Cuba nos últimos 25 anos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no sábado que Cuba está nos "seus últimos momentos de vida", acrescentando que está a negociar com Havana e que o país terá "uma nova grande vida".

"Cuba está nos seus últimos momentos de vida tal como é agora, terá uma nova grande vida, mas está nos seus últimos momentos de vida tal como é", afirmou Trump durante uma cimeira em Miami, que juntou líderes da direita latino-americana.

Trump afirmou que espera "com entusiasmo a grande mudança que em breve chegará a Cuba", mas também salientou que a sua "atenção neste momento" está na guerra com o Irão.

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