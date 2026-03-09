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América Latina
ONU negoceia com EUA envio de combustível para Cuba
09 mar, 2026 - 22:28 • Lusa
Acesso ao combustível das agências da ONU no terreno é "muito racionado" devido à crise energética, diz o representante dos EUA em Cuba.
O representante da Organização das Nações Unidas (ONU) em Cuba afirmou esta segunda-feira que a organização está a negociar com os Estados Unidos da América (EUA) para tentar importar combustível para a ilha caribenha, de forma a garantir o fornecimento para fins humanitários.
Existem "negociações entre os nossos colegas do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários [OCHA] e o Governo norte-americano, a fim de garantir o acesso a combustível para fins humanitários", disse Francisco Pichon numa entrevista à agência de notícias France-Presse (AFP).
"Quando falo de fins humanitários, refiro-me ao combustível destinado às nossas operações de intervenção de emergência, às operações das organizações não-governamentais com as quais trabalhamos, bem como à garantia de serviços vitais em centros de acolhimento para pessoas e grupos vulneráveis", acrescentou.
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O representante da ONU salientou que o acesso ao combustível das agências da ONU no terreno é "muito racionado" devido à crise energética.
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O Presidente norte americano afirmou que espera "c(...)
"A viabilidade operacional da nossa resposta, enquanto sistema das Nações Unidas, depende do acesso à energia e ao combustível. E, neste momento, a nossa capacidade está precisamente comprometida pela falta de combustível", adiantou.
"Encontramos dificuldades de acesso ao combustível para as operações de saída de mercadorias dos portos ou aeroportos", insistiu.
A crise energética, já crónica na ilha de 9,6 milhões de habitantes, agravou-se desde a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas em janeiro e a interrupção das entregas de petróleo por Caracas, principal fornecedor de combustível de Cuba nos últimos 25 anos.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no sábado que Cuba está nos "seus últimos momentos de vida", acrescentando que está a negociar com Havana e que o país terá "uma nova grande vida".
"Cuba está nos seus últimos momentos de vida tal como é agora, terá uma nova grande vida, mas está nos seus últimos momentos de vida tal como é", afirmou Trump durante uma cimeira em Miami, que juntou líderes da direita latino-americana.
Trump afirmou que espera "com entusiasmo a grande mudança que em breve chegará a Cuba", mas também salientou que a sua "atenção neste momento" está na guerra com o Irão.
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