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Estados Unidos

Pam Bondi culpa Estado Islâmico por "explosivo" à porta de Mamdani

09 mar, 2026 - 20:46 • Daniela Espírito Santo

Engenho encontrado em frente à casa do "mayor" de Nova Iorque durante confrontos deste fim de semana foi considerado "explosivo" pela polícia local. Há dois detidos.

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Um engenho arremessado durante os protestos em frente à casa do autarca de Nova Iorque, Zohran Mamdani, durante o fim de semana, foi considerado como um "explosivo" pela polícia local.

A Polícia de Nova Iorque disse esta segunda-feira, citada pela agência Reuters, que o engenho, que foi "aceso e arremessado" durante protestos, "poderia ter causado ferimentos graves ou a morte".

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O dispositivo, que, de acordo com imagens partilhadas, se assemelha a um frasco com um pavio no topo, continha "porcas, parafusos e anilhas" e estava "envolto em fita isolante preta". Foi arremessado por um manifestante em frente à Gracie Mansion, mas extingiu-se sozinho antes de explodir, adiantam as autoridades de Nova Iorque, em comunicado.

Entretanto, duas pessoas foram detidas e foram acusadas formalmente de terrorismo, esta segunda-feira à tarde.

A informação foi confirmada pela procuradora-geral Pam Bondi que, na rede social X (antigo Twitter), adianta os dois "supostos terroristas" foram "inspirados pelo ISIS" (Estado Islâmico) para "tentarem bombardear um protesto na cidade de Nova Iorque".

"Não permitiremos que a ideologia venenosa e antiamericana do ISIS ameace esta nação. Os nossos agentes vão permanecer vigilantes", garante Bondi, numa publicação onde partilha imagens dos suspeitos, captadas na via pública durante o protesto.

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