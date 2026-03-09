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Estados Unidos
Pam Bondi culpa Estado Islâmico por "explosivo" à porta de Mamdani
09 mar, 2026 - 20:46 • Daniela Espírito Santo
Engenho encontrado em frente à casa do "mayor" de Nova Iorque durante confrontos deste fim de semana foi considerado "explosivo" pela polícia local. Há dois detidos.
Um engenho arremessado durante os protestos em frente à casa do autarca de Nova Iorque, Zohran Mamdani, durante o fim de semana, foi considerado como um "explosivo" pela polícia local.
A Polícia de Nova Iorque disse esta segunda-feira, citada pela agência Reuters, que o engenho, que foi "aceso e arremessado" durante protestos, "poderia ter causado ferimentos graves ou a morte".
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O dispositivo, que, de acordo com imagens partilhadas, se assemelha a um frasco com um pavio no topo, continha "porcas, parafusos e anilhas" e estava "envolto em fita isolante preta". Foi arremessado por um manifestante em frente à Gracie Mansion, mas extingiu-se sozinho antes de explodir, adiantam as autoridades de Nova Iorque, em comunicado.
We have indicted the two alleged ISIS-inspired terrorists who attempted to bomb a protest in New York City.— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) March 9, 2026
We will not allow ISIS’s poisonous, anti-American ideology to threaten this nation. Our law enforcement officers will remain vigilant. pic.twitter.com/Tnri9SWt56
Entretanto, duas pessoas foram detidas e foram acusadas formalmente de terrorismo, esta segunda-feira à tarde.
A informação foi confirmada pela procuradora-geral Pam Bondi que, na rede social X (antigo Twitter), adianta os dois "supostos terroristas" foram "inspirados pelo ISIS" (Estado Islâmico) para "tentarem bombardear um protesto na cidade de Nova Iorque".
"Não permitiremos que a ideologia venenosa e antiamericana do ISIS ameace esta nação. Os nossos agentes vão permanecer vigilantes", garante Bondi, numa publicação onde partilha imagens dos suspeitos, captadas na via pública durante o protesto.
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