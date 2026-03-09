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Tensão no Irão

Trump ameaça atacar com mais força se Irão bloquear passagem de petróleo

09 mar, 2026 - 23:35 • Lusa

"Não permitirei que um regime terrorista mantenha o mundo refém e tente travar o fornecimento global de petróleo", diz o Presidente norte-americano.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou esta segunda-feira atacar o Irão "com muito, muito mais força" caso a República Islâmica bloqueie o fornecimento de petróleo de países do Médio Oriente.

"Não permitirei que um regime terrorista mantenha o mundo refém e tente travar o fornecimento global de petróleo. E se o Irão fizer algo nesse sentido, será atingido com muito, muito mais força", garantiu o Presidente norte-americano numa conferência de imprensa na Florida.

"Se querem jogar este jogo... é melhor que não o joguem", acrescentou Trump.

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O republicano insistiu a que a guerra no Irão "terminará em breve", classificando-a como uma operação "bastante avançada em relação ao calendário".

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"Ela terminará em breve e, se recomeçar, eles serão atingidos com ainda mais força", destacou o Presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa.

"Até à data, atingimos mais de cinco mil alvos, alguns muito importantes, e reservámos os alvos mais importantes para o caso de precisarmos deles mais tarde", insistiu ainda.

Donald Trump revelou esta segunda-feira que está "em curso" uma investigação sobre o ataque a uma escola no Irão, no primeiro dia da guerra, que, segundo Teerão, matou mais de 150 pessoas, depois de alegar que as autoridades iranianas foram responsáveis pelo bombardeamento.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre, Azerbaijão e na Turquia.

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