Ucrânia exige à Hungria devolução de dinheiro e ouro do banco Oschadbank

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros exigiu a devolução imediata do dinheiro e dos lingotes de ouro do banco público ucraniano Oschadbank, apreendidos na Hungria há três dias, enquanto eram transportados em duas carrinhas blindadas da Áustria para a Ucrânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Este dinheiro não pertence à Hungria nem ao seu Governo, é propriedade do banco estatal ucraniano Oschadbank e, portanto, dos contribuintes ucranianos. Exigimos a sua devolução imediata e instamos toda a Europa a condenar este ato sem precedentes de banditismo e extorsão por parte de um Estado. Apelo a todos os nossos parceiros europeus para que se façam ouvir", escreveu Andrí Sibiga numa publicação na rede social X.



O responsável recordou ainda que "hoje é o terceiro dia desde que as autoridades húngaras roubaram duas viaturas blindadas de um banco ucraniano, que circulavam desde a Áustria, e retiraram dinheiro e metais preciosos à luz do dia".