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União Europeia
Cavaco Silva distinguido com Ordem Europeia do Mérito
10 mar, 2026 - 12:25 • Diogo Camilo
O antigo Presidente da República e antigo primeiro-ministro é um dos primeiros laureados e irá receber a atribuição numa sessão plenária em Estrasburgo no mês de maio. Entre os membros distinguidos estão Merkel, Zelensky, os membros dos U2 e o jogador de NBA Giannis Antetokounmpo.
O antigo Presidente da República e primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, vai ser distinguido como membro honorário da Ordem Europeia do Mérito pelo Parlamento Europeu, numa cerimónia a acontecer em maio, em Estrasburgo.
O nome de Cavaco Silva surge entre os primeiros laureados revelados por Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, num reconhecimento por contributos significativos para a integração europeia e a promoção e defesa dos valores europeus.
O Parlamento Europeu vai distinguir três personalidades como "membros insígnia" — Angela Merkel, antiga chanceler alemã, Lech Wałęsa, antigo presidente polaco, e Volodymyr Zelenksy, presidente da Ucrânia.
A Ordem Europeia do Mérito será entregue durante a sessão plenária do Parlamento Europeu que decorre entre os dias 18 e 21 de maio de 2026, em Estrasburgo. Todos os laureados foram convidados a estar presentes na cerimónia.
Além de Cavaco Silva, também foram nomeados membros honorários: o antigo presidente da Lituânia, Valdas Adamkus; Jerzy Buzek antigo primeiro-ministro da Polónia e antigo presidente do Parlamento Europeu Sauli Niinistö, antigo presidente da Finlândia e antigo presidente do Parlamento da Finlândia; Pietro Parolin, cardeal e secretário de Estado da Santa Sé; Mary Robinson, antiga presidente da Irlanda e antiga alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos; Maia Sandu, presidente da República da Moldávia; Javier Solana y de Madariaga, antigo alto representante da UE para a Política Externa e de Segurança Comum; Wolfgang Schüssel, antigo chanceler federal da Áustria; Jean Claude Trichet, antigo presidente do Banco Central Europeu.
E o Parlamento Europeu ainda nomeou outras personalidades como membros da ordem, como o jogador de NBA grego Giannis Antetokounmpo, os membros da banda U2, José Andrés, chef e fundador da ONG World Central Kitchen, Oleksandra Matviichuk, advogada de direitos humanos, Sandra Lejniece, médica, cientista e líder académica, Marc Gjidara, advogado e académico, e Viviane Reding, antiga vice-presidente da Comissão Europeia.
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