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Canadá
Disparados tiros contra embaixada dos EUA em Toronto
10 mar, 2026 - 15:22 • Reuters
De acordo com a polícia canadiana, não há registo de feridos. Também não há indicação de suspeitos.
A polícia canadiana avança que foram disparados tiros contra o consulado dos EUA em Toronto na terça-feira, informou a polícia. Citada pela Agência Reuters, a mesma fonte acrescenta que foram encontradas evidências de uma arma de fogo descarregada e que não houve relatos de feridos.
A polícia de Toronto disse no X que respondeu a relatos de tiros às 5h29, hora local (9h29 GMT).
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Representantes do consulado dos EUA em Toronto e do Departamento de Estado dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Noutra publicação, a polícia disse que não tinha informações sobre um possível suspeito e que estava no local a investigar o incidente. Não forneceu detalhes sobre o motivo.
FIREARM DISCHARGE:— Toronto Police Operations (@TPSOperations) March 10, 2026
University Av + Queen St West
5:29am
- Police responded to reports that someone discharged a firearm at the American Consulate
- Police are on scene
- Evidence of a firearm discharge has been located
- No reports of injuries
- Anyone w/info contact police…
Noutro caso, no domingo, um dispositivo improvisado explodiu na Noruega, na embaixada dos EUA em Oslo, e a polícia ainda estava à procura de um suspeito, com uma possível ligação à guerra do Irão entre as linhas de investigação.
No fim de semana, em Nova Iorque, dois homens foram acusados de terrorismo após lançarem uma bomba caseira contra manifestantes anti-islâmicos.
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