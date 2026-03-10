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Disparados tiros contra embaixada dos EUA em Toronto

10 mar, 2026 - 15:22 • Reuters

De acordo com a polícia canadiana, não há registo de feridos. Também não há indicação de suspeitos.

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A polícia canadiana avança que foram disparados tiros contra o consulado dos EUA em Toronto na terça-feira, informou a polícia. Citada pela Agência Reuters, a mesma fonte acrescenta que foram encontradas evidências de uma arma de fogo descarregada e que não houve relatos de feridos.

A polícia de Toronto disse no X que respondeu a relatos de tiros às 5h29, hora local (9h29 GMT).

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Representantes do consulado dos EUA em Toronto e do Departamento de Estado dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Noutra publicação, a polícia disse que não tinha informações sobre um possível suspeito e que estava no local a investigar o incidente. Não forneceu detalhes sobre o motivo.

Noutro caso, no domingo, um dispositivo improvisado explodiu na Noruega, na embaixada dos EUA em Oslo, e a polícia ainda estava à procura de um suspeito, com uma possível ligação à guerra do Irão entre as linhas de investigação.

No fim de semana, em Nova Iorque, dois homens foram acusados de terrorismo após lançarem uma bomba caseira contra manifestantes anti-islâmicos.

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