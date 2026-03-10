Estados Unidos avisam que hoje será o dia "mais intenso" de ataques sobre o Irão

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, avisou que esta terça-feira será o dia "mais intenso" de ataques sobre o Irão desde o início da ofensiva, que começou na madrugada de 28 de fevereiro, quando foi morto o líder supremo do Irão, Ali Khamenei.

A falar aos jornalistas em Washington, confirmou que os planos norte-americanos estão a decorrer de acordo com o planeado, mas contrariou indiretamente o presidente dos Estados Unidos, que tinha dito ontem que a guerra no Irão estava "praticamente concluída".

Hegseth adiantou que no último dia foi visto o menor número de lançamento de mísseis iranianos em 24 horas desde o início da guerra, mas que o objetivo passa por destruir a marinha do Irão e destruir a base industrial iraniana.

"Durante 47 anos, estes selvagens bárbaros no regime iraniano mataram os nossos irmãos através de aliados ou de ataques cobardes, agora caminham para uma bomba nuclear para fazer do mundo refém", disse, o responsável norte-americano, que insistiu que os líderes iranianos estão "desesperados" e que os EUA estão a "ganhar" a guerra.

Ao mesmo tempo, o general Dan Caine afirmou que os ataques dos Estados Unidos e de Israel reduziram em 90% o lançamento de mísseis do Irão contra os vizinhos do Médio Oriente, atingindo cerca de cinco mil localizações diferentes.