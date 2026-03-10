Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

Estados Unidos avisam que hoje será o dia "mais intenso" de ataques sobre o Irão

10 mar, 2026 - 14:45 • Diogo Camilo

Pete Hegseth contraria indiretamente Donald Trump, que tinha dito ontem que a guerra no Irão estava "praticamente concluída". General avança que ataques dos EUA e de Israel reduziram em 90% o lançamento de mísseis do Irão contra os vizinhos do Médio Oriente.

A+ / A-

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, avisou que esta terça-feira será o dia "mais intenso" de ataques sobre o Irão desde o início da ofensiva, que começou na madrugada de 28 de fevereiro, quando foi morto o líder supremo do Irão, Ali Khamenei.

A falar aos jornalistas em Washington, confirmou que os planos norte-americanos estão a decorrer de acordo com o planeado, mas contrariou indiretamente o presidente dos Estados Unidos, que tinha dito ontem que a guerra no Irão estava "praticamente concluída".

Hegseth adiantou que no último dia foi visto o menor número de lançamento de mísseis iranianos em 24 horas desde o início da guerra, mas que o objetivo passa por destruir a marinha do Irão e destruir a base industrial iraniana.

"Durante 47 anos, estes selvagens bárbaros no regime iraniano mataram os nossos irmãos através de aliados ou de ataques cobardes, agora caminham para uma bomba nuclear para fazer do mundo refém", disse, o responsável norte-americano, que insistiu que os líderes iranianos estão "desesperados" e que os EUA estão a "ganhar" a guerra.

Ao mesmo tempo, o general Dan Caine afirmou que os ataques dos Estados Unidos e de Israel reduziram em 90% o lançamento de mísseis do Irão contra os vizinhos do Médio Oriente, atingindo cerca de cinco mil localizações diferentes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas