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Estreito de Ormuz: EUA destroem 16 navios lança-minas iranianos
10 mar, 2026 - 22:12 • Ricardo Vieira, com Reuters
“Se, por qualquer motivo, foram colocadas minas e estas não forem removidas de imediato, as consequências militares para o Irão serão de um nível nunca antes visto", avisa Donald Trump.
As forças norte-americanas destruíram 16 navios lança-minas iranianos perto do Estreito de Ormuz, anunciou esta terça-feira o Comando Central dos Estados Unidos.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha advertido que quaisquer minas colocadas pelo Irão devem ser removidas imediatamente.
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Numa aparente resposta a notícias divulgadas pelos meios de comunicação de que Teerão teria começado a colocar minas no estreito, Trump escreveu na rede social Truth Social: “Se o Irão colocou quaisquer minas no Estreito de Ormuz — e não temos relatórios de que o tenha feito — queremos que sejam removidas IMEDIATAMENTE!”
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Trump acrescentou que, caso Teerão não o faça, enfrentará consequências militares, sem fornecer mais detalhes.
“Se, por qualquer motivo, foram colocadas minas e estas não forem removidas de imediato, as consequências militares para o Irão serão de um nível nunca antes visto. Se, por outro lado, removerem o que possa ter sido colocado, será um enorme passo na direção certa!”, escreveu o líder norte-americano.
Segundo o Presidente, os Estados Unidos estão a utilizar a mesma tecnologia empregue contra traficantes de droga para “eliminar permanentemente qualquer barco ou navio que tente minar o Estreito de Ormuz”.
A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irão já paralisou, na prática, os envios através do Estreito de Ormuz, ao largo da costa iraniana, por onde normalmente passa cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados a nível mundial.
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