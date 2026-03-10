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Tensão no Médio Oriente
Hamas denuncia cerco israelita a Gaza ao manter fechada passagem de Rafah
10 mar, 2026 - 21:41 • Lusa
Porta-voz da milícia islamita palestiniana, Hazem Qassem, afirmou que o contínuo encerramento da passagem de Rafah "confirma a intenção da ocupação de reforçar o cerco imposto à Faixa de Gaza".
O Hamas acusou esta terça-feira Israel de querer "reforçar o cerco" à Faixa de Gaza, onde a passagem fronteiriça de Rafah, no sul do enclave palestiniano, continua encerrada "sob pretextos de segurança frágeis e mentirosos".
O encerramento da importante passagem do enclave palestiniano para o Egito está em vigor desde que o Governo do primeiro-ministro Netanyahu lançou uma ofensiva surpresa há onze dias juntamente com os Estados Unidos da América (EUA) contra o Irão, que respondeu com ataques contra os seus vizinhos do Golfo Pérsico.
O porta-voz da milícia islamita palestiniana, Hazem Qassem, afirmou que o contínuo encerramento da passagem de Rafah "confirma a intenção da ocupação de reforçar o cerco imposto à Faixa de Gaza".
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Qassem alertou que esta decisão das autoridades israelitas "impede que dezenas de milhares de feridos viajem e recebam o seu direito natural ao tratamento" e frisou que a medida "pode causar a morte de dezenas de pessoas como consequência da privação de tratamento adequado fora" do enclave, "tendo em conta a destruição do sistema de saúde dentro dele".
"O contínuo encerramento da passagem fronteiriça de Rafah pela ocupação sionista, sob pretextos de segurança frágeis e mentirosos, representa uma violação flagrante e grave do acordo de cessar-fogo e uma quebra das promessas feitas aos mediadores, especialmente aos nossos irmãos no Egito", acrescentou o movimento num comunicado publicado no jornal "Filastín", afiliado ao grupo, e citado pela agência Europa Press.
As autoridades militares israelitas decidiram no dia 28 de fevereiro encerrar esta passagem, que liga a Faixa de Gaza ao Egito "até novo aviso" no âmbito de "ajustes de segurança" após o início da ofensiva militar conjunta dos EUA e de Israel contra o Irão.
Após a resposta do Irão aos ataques, a passagem de Rafah ficou encerrada "até novo aviso".
Israel reabriu a passagem de fronteira de Rafah, fundamental para a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, a 2 de fevereiro, após ter permanecido fechada por quase um ano desde a sua tomada pelas forças armadas em maio de 2024.
Um acordo de cessar-fogo está em vigor desde 10 de outubro de 2025 entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, colocando fim a dois anos de guerra no enclave, desencadeada pelo ataque a 7 de outubro de 2023 do grupo extremista no sul do território israelita, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 sequestradas.
Em retaliação dos ataques do Hamas em outubro de 2023, Israel lançou uma operação militar em grande escala no enclave palestiniano, que provocou mais de 72 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo grupo islamita, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.
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