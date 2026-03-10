Hamas denuncia cerco israelita a Gaza ao manter fechada passagem de Rafah

O Hamas acusou esta terça-feira Israel de querer "reforçar o cerco" à Faixa de Gaza, onde a passagem fronteiriça de Rafah, no sul do enclave palestiniano, continua encerrada "sob pretextos de segurança frágeis e mentirosos".

O encerramento da importante passagem do enclave palestiniano para o Egito está em vigor desde que o Governo do primeiro-ministro Netanyahu lançou uma ofensiva surpresa há onze dias juntamente com os Estados Unidos da América (EUA) contra o Irão, que respondeu com ataques contra os seus vizinhos do Golfo Pérsico.

O porta-voz da milícia islamita palestiniana, Hazem Qassem, afirmou que o contínuo encerramento da passagem de Rafah "confirma a intenção da ocupação de reforçar o cerco imposto à Faixa de Gaza".

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Qassem alertou que esta decisão das autoridades israelitas "impede que dezenas de milhares de feridos viajem e recebam o seu direito natural ao tratamento" e frisou que a medida "pode causar a morte de dezenas de pessoas como consequência da privação de tratamento adequado fora" do enclave, "tendo em conta a destruição do sistema de saúde dentro dele".

"O contínuo encerramento da passagem fronteiriça de Rafah pela ocupação sionista, sob pretextos de segurança frágeis e mentirosos, representa uma violação flagrante e grave do acordo de cessar-fogo e uma quebra das promessas feitas aos mediadores, especialmente aos nossos irmãos no Egito", acrescentou o movimento num comunicado publicado no jornal "Filastín", afiliado ao grupo, e citado pela agência Europa Press.