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Hungria veta ajuda a Kiev e bloqueia adesão à UE

10 mar, 2026 - 15:37 • Lusa

Um total de 142 deputados votou a favor da resolução, que contou apenas com de 28 votos contra e quatro abstenções, acrescentou.

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O parlamento húngaro aprovou esta terça-feira uma resolução para vetar a concessão de ajuda à Ucrânia e a adesão à UE devido aos “graves riscos que isso ia acarretar” para os Estados-membros.

O porta-voz do Governo húngaro, Zoltan Kovacs, indicou que a medida foi aprovada com o apoio dos deputados, que recusaram continuar a financiar a guerra e a transformar a UE numa união “político-militar“.

Um total de 142 deputados votou a favor da resolução, que contou apenas com de 28 votos contra e quatro abstenções, acrescentou.

No texto é referido que a Ucrânia “não deve ser admitida na UE por ser um país em guerra, o que ia expor os restantes países-membros a um envolvimento direto num conflito armado”. Além disso, de acordo com os mesmos deputados, a adesão de Kiev podia dificultar ainda mais a aprovação dos orçamentos.

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  • Na pratica
    10 mar, 2026 era isto que já faziam 18:14
    Na pratica era já isto que a Hungria fazia, logo isto não aquece nem arrefece, e vamos ver o que a nova maioria saída das próximas legislativas Húngaras, tem a dizer sobre isto.

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