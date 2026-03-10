Hungria veta ajuda a Kiev e bloqueia adesão à UE

O parlamento húngaro aprovou esta terça-feira uma resolução para vetar a concessão de ajuda à Ucrânia e a adesão à UE devido aos “graves riscos que isso ia acarretar” para os Estados-membros.

O porta-voz do Governo húngaro, Zoltan Kovacs, indicou que a medida foi aprovada com o apoio dos deputados, que recusaram continuar a financiar a guerra e a transformar a UE numa união “político-militar“.

Um total de 142 deputados votou a favor da resolução, que contou apenas com de 28 votos contra e quatro abstenções, acrescentou.

No texto é referido que a Ucrânia “não deve ser admitida na UE por ser um país em guerra, o que ia expor os restantes países-membros a um envolvimento direto num conflito armado”. Além disso, de acordo com os mesmos deputados, a adesão de Kiev podia dificultar ainda mais a aprovação dos orçamentos.