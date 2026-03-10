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Incêndio de autocarro na Suíça provoca pelo menos seis mortos

10 mar, 2026 - 21:50 • Catarina Magalhães

As autoridades suspeitam seja um "ato voluntário", indicou a imprensa local.

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Autocarro incendeia na Suíça. Foto: Alessandro Della Valle/EPA
Autocarro incendeia na Suíça. Foto: Alessandro Della Valle/EPA
Autocarro incendeia na Suíça. Foto: Laurent Merlet/EPA
Autocarro incendeia na Suíça. Foto: Laurent Merlet/EPA

Pelo menos seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas depois de um incêndio num autocarro ao final da tarde desta terça-feira na vila de Chiètres, a pouco mais de 20 quilómetros de Berna, na Suíça, avançou o jornal local "Blick".

Ainda não foi revelado o motivo do incidente, mas as autoridades suspeitam seja um "ato voluntário", indicou o jornal suíço "La Liberté".

O número de pessoas que estavam dentro do veículo é desconhecido.

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Há relatos de que um homem regou-se com gasolina e ateou fogo ao próprio corpo no centro da cidade.

A policia da região já informou que um dos feridos foi transportado de helicóptero para receber cuidados médicos urgentes, e outros três estão em estado grave.

A polícia descarta uma "hipótese de um possível ato terrorista ou de sacrifício".

A coluna de fumo era visível a quilómetros de distância da comuna suíça.

O "autocarro postal", que antigamente pertencia a uma empresa de correios, é agora um transporte tradicional do país e transporta passageiros de localidades rurais e montanhosas.

Em reação, o Presidente da Suíça, Guy Parmelin, lamentou o ocorrido e disse estar "profundamente chocado e entristecido sobre o grave incêndio".

"Uma equipa de apoio psicológico vai estar disponível para os funcionários da empresa", garantiu também a PostBus,

O incêndio ocorreu por volta das 18h25 locais (17h25 em Portugal continental) e está a ser investigado pela polícia local.

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