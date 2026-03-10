Incêndio de autocarro na Suíça provoca pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas depois de um incêndio num autocarro ao final da tarde desta terça-feira na vila de Chiètres, a pouco mais de 20 quilómetros de Berna, na Suíça, avançou o jornal local "Blick".

Ainda não foi revelado o motivo do incidente, mas as autoridades suspeitam seja um "ato voluntário", indicou o jornal suíço "La Liberté".

O número de pessoas que estavam dentro do veículo é desconhecido.

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Há relatos de que um homem regou-se com gasolina e ateou fogo ao próprio corpo no centro da cidade.

A policia da região já informou que um dos feridos foi transportado de helicóptero para receber cuidados médicos urgentes, e outros três estão em estado grave.