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Investimento de filhos de Trump em drones militares levanta suspeitas

10 mar, 2026 - 15:03 • Lusa

Eric e Donald Trump Jr. são investidores e consultores de um um grupo que detém dois campos de golfe e que vai agora entrar em força no mundo militar, numa fusão com a Autonomous Power Corporation, especialista em drones.

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Uma empresa ligada aos dois filhos mais velhos do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai investir num fabricante norte-americano de drones autónomos, alguns dos quais com aplicações militares.

Este é mais um exemplo da estratégia de diversificação de Eric e Donald Jr., que tem gerado acusações de conflito de interesses, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O acordo divulgado na segunda-feira envolve um arranjo complexo, uma fusão entre a Autonomous Power Corporation, especialista em drones que opera sob o nome Powerus, e a Aureus Greenway Holdings, um grupo que detém dois campos de golfe e está cotado na bolsa de valores Nasdaq.

Entre os investidores da Aureus está a gestora de ativos Dominari Securities, que conta com Donald Trump Jr. e Eric Trump como investidores e consultores.

A entidade resultante da fusão entre a Aureus e a Autonomous Power Corporation passará a designar-se Powerus Corporation.

A empresa de 'private equity' (fundos de capital de investidores) American Ventures, na qual os dois filhos mais velhos de Trump também têm uma participação, também vai adquirir uma participação na Powerus.

Donald Trump Jr. já tinha investido noutra 'startup' de drones, a Unusual Machines, em novembro de 2024. Esta empresa, sediada em Orlando, na Florida, garantiu um contrato de fornecimento com as Forças Armadas dos EUA em outubro de 2025.

A família Trump é acusada por observadores e autoridades eleitas de conflitos de interesses em vários setores empresariais.

Donald Jr., Eric e o terceiro filho do presidente dos EUA, Barron, estão entre os fundadores da 'startup' de criptomoedas World Liberty Financial, criada em setembro de 2024.

Os Trump controlam vários milhares de milhões de WLFI, uma moeda eletrónica emitida pela World Liberty Financial, que representa um valor superior a dois mil milhões de dólares à cotação atual.

A entrada dos filhos de Trump no mercado das criptomoedas ocorreu num contexto de desregulação incentivada por Donald Trump desde a sua tomada de posse, o que fomentou o desenvolvimento destas moedas alternativas e a valorização do seu capital.

Outra área de atuação do grupo familiar Trump Organization é o desenvolvimento imobiliário, no qual o Presidente norte-americano construiu a sua fortuna.

Desde a tomada de posse de Donald Trump, a Trump Organization assinou vários contratos no estrangeiro, particularmente com a promotora imobiliária saudita Dar Global, o que levantou novamente suspeitas de conflitos de interesses.

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