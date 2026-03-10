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Guerra no Médio Oriente
OMS alerta para “chuva negra” em Teerão
10 mar, 2026 - 19:52 • Ricardo Vieira, com Reuters
Bombardeamentos contra instalações petrolíferas provocaram uma nuvem tóxica sobre a capital do Irão. OMS apoia o aviso das autoridades iranianas para que a população permaneça em casa.
A “chuva negra” e os compostos tóxicos presentes no ar no Irão, após ataques a instalações petrolíferas, poderão causar problemas respiratórios, alertou esta terça-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).
A instituição liderada por Tedros Ghebreyesus apoia, ao mesmo tempo, o aviso das autoridades iranianas para que a população permaneça em casa.
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A agência de saúde das Nações Unidas tem um escritório no Irão e coopera com as autoridades em situações de emergência sanitária.
A OMS recebeu esta semana vários relatos de chuva carregada de petróleo.
A cidade de Teerão ficou envolta em fumo negro na segunda-feira, depois de uma refinaria de petróleo ter sido atingida, num agravamento dos ataques às infraestruturas energéticas internas do país, no âmbito da campanha conduzida pelos Estados Unidos e por Israel.
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“A chuva negra e a chuva ácida que a acompanha representam, de facto, um perigo para a população, sobretudo ao nível respiratório”, afirmou o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, numa conferência de imprensa em Genebra, acrescentando que o Irão aconselhou os cidadãos a permanecerem no interior das habitações.
A Organização Mundial de Saúde considera que é uma “boa ideia” a população ficar em casa, “tendo em conta o que está em risco neste momento — as instalações de armazenamento de petróleo e as refinarias que foram atingidas, provocando incêndios e levantando sérias preocupações quanto à qualidade do ar”.
O porta-voz da OMS afirma que os ataques provocaram “a libertação massiva de hidrocarbonetos tóxicos, óxidos de enxofre e compostos de azoto para a atmosfera”.
Cientistas alertaram que a inalação ou o contacto com o fumo ou com as partículas pode provocar dores de cabeça, irritação da pele e dos olhos, bem como dificuldades respiratórias. Acrescentaram ainda que a exposição prolongada a alguns destes compostos aumenta o risco de certos tipos de cancro.
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