Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

​OMS alerta para “chuva negra” em Teerão

10 mar, 2026 - 19:52 • Ricardo Vieira, com Reuters

Bombardeamentos contra instalações petrolíferas provocaram uma nuvem tóxica sobre a capital do Irão. OMS apoia o aviso das autoridades iranianas para que a população permaneça em casa.

A+ / A-

A “chuva negra” e os compostos tóxicos presentes no ar no Irão, após ataques a instalações petrolíferas, poderão causar problemas respiratórios, alertou esta terça-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A instituição liderada por Tedros Ghebreyesus apoia, ao mesmo tempo, o aviso das autoridades iranianas para que a população permaneça em casa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A agência de saúde das Nações Unidas tem um escritório no Irão e coopera com as autoridades em situações de emergência sanitária.

A OMS recebeu esta semana vários relatos de chuva carregada de petróleo.

A cidade de Teerão ficou envolta em fumo negro na segunda-feira, depois de uma refinaria de petróleo ter sido atingida, num agravamento dos ataques às infraestruturas energéticas internas do país, no âmbito da campanha conduzida pelos Estados Unidos e por Israel.

Estados Unidos avisam que hoje será o dia "mais intenso" de ataques sobre o Irão

Guerra no Médio Oriente

Estados Unidos avisam que hoje será o dia "mais intenso" de ataques sobre o Irão

Pete Hegseth contraria indiretamente Donald Trump,(...)

“A chuva negra e a chuva ácida que a acompanha representam, de facto, um perigo para a população, sobretudo ao nível respiratório”, afirmou o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, numa conferência de imprensa em Genebra, acrescentando que o Irão aconselhou os cidadãos a permanecerem no interior das habitações.

A Organização Mundial de Saúde considera que é uma “boa ideia” a população ficar em casa, “tendo em conta o que está em risco neste momento — as instalações de armazenamento de petróleo e as refinarias que foram atingidas, provocando incêndios e levantando sérias preocupações quanto à qualidade do ar”.

O porta-voz da OMS afirma que os ataques provocaram “a libertação massiva de hidrocarbonetos tóxicos, óxidos de enxofre e compostos de azoto para a atmosfera”.

Cientistas alertaram que a inalação ou o contacto com o fumo ou com as partículas pode provocar dores de cabeça, irritação da pele e dos olhos, bem como dificuldades respiratórias. Acrescentaram ainda que a exposição prolongada a alguns destes compostos aumenta o risco de certos tipos de cancro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas