​OMS alerta para “chuva negra” em Teerão

A “chuva negra” e os compostos tóxicos presentes no ar no Irão, após ataques a instalações petrolíferas, poderão causar problemas respiratórios, alertou esta terça-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).



A instituição liderada por Tedros Ghebreyesus apoia, ao mesmo tempo, o aviso das autoridades iranianas para que a população permaneça em casa.

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A agência de saúde das Nações Unidas tem um escritório no Irão e coopera com as autoridades em situações de emergência sanitária.

A OMS recebeu esta semana vários relatos de chuva carregada de petróleo.

A cidade de Teerão ficou envolta em fumo negro na segunda-feira, depois de uma refinaria de petróleo ter sido atingida, num agravamento dos ataques às infraestruturas energéticas internas do país, no âmbito da campanha conduzida pelos Estados Unidos e por Israel.