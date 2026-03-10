Países terão "liberdade de passagem" por Ormuz se expulsarem embaixadores dos EUA e de Israel

A Guarda Revolucionária Iraniana ofereceu na segunda-feira livre passagem pelo estreito de Ormuz aos navios dos países árabes ou europeus que expulsem os embaixadores dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel.

"Qualquer país árabe ou europeu que expulse os embaixadores israelita e norte-americano do seu território terá total liberdade de passagem pelo estreito de Ormuz a partir de amanhã (terça-feira)", afirmou a Guarda Revolucionária num comunicado divulgado pela emissora estatal iraniana IRIB.

O estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do crude mundial e uma parcela significativa de minerais estratégicos, está praticamente fechado devido às ameaças da Guarda Revolucionária iraniana contra quem o tenta atravessar.



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O bloqueio desta via navegável vital para o comércio global elevou o preço do petróleo Brent acima dos 100 dólares por barril, máximo desde 2022, embora tenha descido ligeiramente nas últimas horas e, pouco antes das 18h30 (hora de Lisboa), estivesse cotado nos 96,85 dólares.

O líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ari Larijani, assegurou na segunda-feira que a segurança no estratégico estreito de Ormuz não poderá ser restaurada enquanto durar a guerra com os Estados Unidos e Israel.