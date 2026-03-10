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Preço do gás natural cai mais de 15% para 47 euros

10 mar, 2026 - 08:17 • Lusa

Os preços do gás subiram cerca de 70% desde que os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto contra o Irão, a 28 de fevereiro.

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O preço do gás natural abriu esta terça-feira com uma queda acentuada de mais de 15%, para 47 euros por megawatt-hora (MWh), depois de o Presidente norte-americano ter afirmado que a guerra com o Irão pode terminar em breve.

Às 07h15 desta terça-feira, o preço do gás natural para entrega num mês no mercado holandês TTF, uma referência na Europa, caiu 15,16% para 47,8 euros por megawatt-hora (MWh).

Na sessão anterior, o gás natural tinha fechado a subir 5,6%, embora tenha disparado até 30% na abertura, atingindo os 69 euros.

Os preços do gás subiram cerca de 70% desde que os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto contra o Irão, a 28 de fevereiro.

O gás natural, tal como o petróleo, está a subir acentuadamente, no meio de receios de interrupções no fornecimento de energia como resultado do conflito no Médio Oriente.

Na abertura de sessão, o preço do petróleo Brent caiu mais de 6%, fechando a rondar os 92 dólares por barril, um dia depois de ter disparado devido ao conflito no Médio Oriente.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

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