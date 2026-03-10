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Sismo de 6.1 abala costa de Itália

10 mar, 2026 - 08:28 • João Malheiro

Vaticano, San Marino e Croácia também terão sentido o abalo.

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Um sismo de 6.1 fez-se sentir no Mar Tirreno, perto da costa oeste de Itália, ao final da noite desta segunda-feira.

Segundo dados citados pela Reuters, o terramoto teve uma profundidade de 377 quilómetros.

O sismo terá provocado um abalo em Itália, no Vaticano, em San Marino e na Croácia.

Não há indicação de vítimas ou danos a infraestruturas.

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