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Sismo de 6.1 abala costa de Itália
10 mar, 2026 - 08:28 • João Malheiro
Vaticano, San Marino e Croácia também terão sentido o abalo.
Um sismo de 6.1 fez-se sentir no Mar Tirreno, perto da costa oeste de Itália, ao final da noite desta segunda-feira.
Segundo dados citados pela Reuters, o terramoto teve uma profundidade de 377 quilómetros.
O sismo terá provocado um abalo em Itália, no Vaticano, em San Marino e na Croácia.
Não há indicação de vítimas ou danos a infraestruturas.
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