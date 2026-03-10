​Trump insiste. Tomada de poder em Cuba pode ser amigável ou não

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que Cuba sofre de “profundos problemas humanitários” e insistiu que a situação pode levar a “uma tomada de poder amigável, ou não” por parte dos Estados Unidos.

“Pode ser uma tomada de poder amigável, pode não ser. Não importa, porque estão, como já disse, em ruínas. Não têm energia, não têm dinheiro. Têm profundos problemas humanitários”, disse Donald Trump na segunda-feira, numa conferência de imprensa.

O Presidente norte-americano afirmou que Cuba “costumava viver da Venezuela”.

“Já não vive da Venezuela, que não lhes envia energia, combustível, petróleo, dinheiro nem nada. Cortamos tudo o resto“, enfatizou, referindo-se ao endurecimento do embargo.

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Donald Trump referiu que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, está em contacto com as autoridades cubanas, uma alegação negada por Havana, para tentar chegar a um acordo.

“Eles chegarão a um acordo, ou nós facilitaremos as coisas”, advertiu Trump, salientando que o chefe da diplomacia norte-americana “está a fazer um ótimo trabalho”.

Nas últimas semanas, Trump tem afirmado repetidamente que o governo cubano está à beira do colapso e mencionou a possibilidade de uma “tomada de poder amigável”.

Cuba viu o seu fornecimento de petróleo reduzido nos últimos meses como consequência da captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro no início de janeiro de 2026, numa operação surpresa das forças norte-americanas que fez mais de uma centena de mortos no país sul-americano.

Posteriormente, Trump emitiu uma ordem executiva impondo tarifas a todos os países que vendem ou fornecem petróleo a Cuba, aprofundando ainda mais a crise humanitária e de abastecimento.