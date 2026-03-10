Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA

​Trump insiste. Tomada de poder em Cuba pode ser amigável ou não

10 mar, 2026 - 12:12 • Lusa

Donald Trump referiu que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, está em contacto com as autoridades cubanas, uma alegação negada por Havana, para tentar chegar a um acordo.

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que Cuba sofre de “profundos problemas humanitários” e insistiu que a situação pode levar a “uma tomada de poder amigável, ou não” por parte dos Estados Unidos.

“Pode ser uma tomada de poder amigável, pode não ser. Não importa, porque estão, como já disse, em ruínas. Não têm energia, não têm dinheiro. Têm profundos problemas humanitários”, disse Donald Trump na segunda-feira, numa conferência de imprensa.

O Presidente norte-americano afirmou que Cuba “costumava viver da Venezuela”.

“Já não vive da Venezuela, que não lhes envia energia, combustível, petróleo, dinheiro nem nada. Cortamos tudo o resto“, enfatizou, referindo-se ao endurecimento do embargo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Donald Trump referiu que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, está em contacto com as autoridades cubanas, uma alegação negada por Havana, para tentar chegar a um acordo.

“Eles chegarão a um acordo, ou nós facilitaremos as coisas”, advertiu Trump, salientando que o chefe da diplomacia norte-americana “está a fazer um ótimo trabalho”.

Nas últimas semanas, Trump tem afirmado repetidamente que o governo cubano está à beira do colapso e mencionou a possibilidade de uma “tomada de poder amigável”.

Cuba viu o seu fornecimento de petróleo reduzido nos últimos meses como consequência da captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro no início de janeiro de 2026, numa operação surpresa das forças norte-americanas que fez mais de uma centena de mortos no país sul-americano.

Posteriormente, Trump emitiu uma ordem executiva impondo tarifas a todos os países que vendem ou fornecem petróleo a Cuba, aprofundando ainda mais a crise humanitária e de abastecimento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas