Von der Leyen anuncia 200 milhões para UE investir no nuclear

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta terça-feira uma garantia de 200 milhões de euros para apoiar investimento privado em tecnologias nucleares inovadoras, visando evitar "as vulnerabilidades" verificadas com a importação de gás e petróleo do Médio Oriente.

"Precisamos de mobilizar investimento e hoje posso anunciar que criaremos uma garantia de 200 milhões de euros para apoiar o investimento privado em tecnologias nucleares inovadoras. Os recursos virão do Sistema de Comércio de Emissões [para] não só reduzirmos o risco dos investimentos nestas tecnologias de baixo carbono, como também queremos enviar um sinal claro para que outros investidores se juntem", declarou Ursula von der Leyen.

Intervindo na Cimeira sobre Energia Nuclear, em Paris, a responsável lembrou que "a Europa não é produtora de petróleo nem de gás".

"Para combustíveis fósseis, dependemos completamente de importações caras e voláteis, o que nos coloca numa desvantagem estrutural em relação a outras regiões. A atual crise no Médio Oriente lembra-nos de forma clara as vulnerabilidades que isso cria", acrescentou.

Observando que os "preços da eletricidade na Europa são estruturalmente demasiado elevados", Ursula von der Leyen defendeu que "a eletricidade acessível não é apenas importante para o custo de vida dos cidadãos, como também decisiva para a competitividade da indústria".

A alternativa, a seu ver, passa pela energia nuclear, que "é fiável, fornecendo eletricidade durante todo o ano, 24 horas por dia".

"O sistema mais eficiente combina energia nuclear e energias renováveis, apoiado por armazenamento, flexibilidade e redes elétricas", acrescentou.