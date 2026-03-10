Watergate. Morreu o ex-conselheiro de Nixon que revelou existência de gravações secretas

Alexander Butterfield, o assessor da Casa Branca que revelou a existência do sistema secreto de gravação de áudio do antigo presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon — a chamada “prova irrefutável” no escândalo Watergate que levou à queda — morreu aos 99 anos.

A morte de Butterfield, que avançou com a revelação sobre os dispositivos de escuta e o sistema de gravação que desencadeou uma intensa batalha jurídica sobre o direito presidencial ao privilégio executivo, foi confirmada pela sua esposa, Kim, aos jornais The Washington Post e The New York Times.

Segundo os dois diários, Butterfield morreu em casa, na zona costeira de La Jolla, perto de San Diego, cerca de um mês antes de completar 100 anos. A causa da morte não foi divulgada.

No passado, Butterfield disse que não gostava de ser conhecido como o homem que expôs a existência das gravações, porque isso dava a entender que tinha contado ao comité do Congresso que investigava o caso Watergate de forma “ansiosa e precipitada”.

Natural de Pensacola, no estado da Flórida, e criado na Califórnia, Butterfield estudou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, antes de ingressar na Força Aérea norte-americana em 1948. Mais tarde serviu como piloto de combate durante a Guerra no Vietname, chegando a comandar um esquadrão de aeronaves de reconhecimento tático.

Posteriormente, desempenhou funções como assistente militar de um alto responsável do Pentágono, posição que lhe deu contacto direto com a Casa Branca.

Butterfield acabou por deixar a Força Aérea para integrar a equipa da Casa Branca como adjunto do chefe de gabinete de Nixon, H. R. Haldeman, um antigo amigo dos tempos da universidade. Entre as suas responsabilidades estava a manutenção de um registo histórico da presidência, tarefa que incluía supervisionar a instalação do sistema de gravação ativado por voz.

Quando a investigação ao assalto de 17 de junho de 1972 à sede do Partido Democrata no complexo Watergate começou a intensificar-se, Butterfield já tinha deixado a Casa Branca para assumir a liderança da Administração Federal de Aviação.

Era um dos poucos funcionários da Casa Branca que tinham conhecimento do sistema de gravações e, ao saber que seria interrogado pelo comité do Senado que investigava o caso Watergate — oficialmente designado Comité Selecionado do Senado em Atividades de Campanhas Presidenciais — decidiu que não mentiria, mas também não revelaria voluntariamente informações.

Durante uma sessão preliminar privada, um advogado republicano da equipa do comité perguntou-lhe se a Casa Branca possuía um sistema de gravação. Butterfield reconheceu, com relutância, que sim.

A 16 de julho de 1973, três dias após a sua primeira revelação à porta fechada, Butterfield compareceu perante o comité do Senado numa sessão transmitida pela televisão. Durante a audiência, Fred Thompson, então advogado dos republicanos no comité e que viria mais tarde a tornar-se ator e senador, colocou-lhe a mesma pergunta.

Depois de uma longa pausa, Butterfield respondeu: “Eu tinha conhecimento da existência de dispositivos de escuta, sim, senhor.”