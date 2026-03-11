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Assessor de Donald Trump vai visitar Bolsonaro à prisão
11 mar, 2026 - 13:34 • Lusa
Visita foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil.
O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil autorizou um assessor do Presidente dos Estados Unidos a visitar o antigo líder brasileiro Jair Bolsonaro na prisão em 18 de março. O tribunal anunciou na terça-feira que o juiz Alexandre de Moraes, que condenou Bolsonaro a uma pena de 27 anos de prisão pelo envolvimento numa tentativa de golpe de Estado, deu-lhe permissão para receber o ativista conservador Darren Beattie. Pub Beattie, atualmente assessor sénior para a política dos EUA em relação ao Brasil no Departamento de Estado norte-americano, poderá fazer-se acompanhar por um intérprete, cuja identidade deverá ser previamente divulgada, de acordo com a decisão, obtida pela agência de notícias EFE.
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