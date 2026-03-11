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Brasil dá cinco dias ao TikTok para responder sobre vídeos de violência

11 mar, 2026 - 13:28 • Lusa

Tendência 'No caso de ela dizer não' viralizou no Dia Internacional da Mulher.

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O Governo do Brasil deu cinco dias à rede social TikTok para explicar que medidas adotou para eliminar uma tendência de vídeos que glorificam a violência contra as mulheres, informaram fontes oficiais.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou na terça-feira um ofício à companhia chinesa perante "a circulação massiva de conteúdos misóginos associados à tendência 'No caso de ela dizer não', que viralizou no Dia Internacional da Mulher".

O assunto está agora nas mãos da Polícia Federal do Brasil, que abriu uma investigação a pedido da Advocacia-Geral do Estado.

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