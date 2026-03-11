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Tráfico humano

Desmantelada rede que traficou mais de 100 mil pessoas na Europa

11 mar, 2026 - 00:05 • Lusa

Tráfico terá gerado um volume de negócios superior a mil milhões de euros. Desde 2023, mais de 130 pessoas foram detidas, principalmente na Áustria, mas também na Croácia, na Roménia, na Alemanha e noutros países.

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Investigações à escala europeia permitiram desmantelar uma rede de traficantes de seres humanos que ligava a Turquia à Alemanha e deter 130 pessoas desde 2023, anunciou na terça-feira a polícia austríaca.

Mais de 100 mil pessoas terão sido transportadas clandestinamente da Turquia para a Alemanha através do sudoeste da Europa e da Áustria entre o outono de 2023 e maio de 2025, segundo um comunicado da polícia.

Este tráfico terá gerado um volume de negócios superior a mil milhões de euros.

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Os investigadores identificaram cinco "sub organizações autónomas" a operar em diferentes segmentos da rota, cada uma empregando até 80 traficantes.

Desde 2023, mais de 130 pessoas foram detidas, principalmente na Áustria, mas também na Croácia, na Roménia, na Alemanha e noutros países, indicou um porta-voz da polícia à agência de notícias francesa AFP.

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Desde maio, seis principais suspeitos, homens entre 25 e 50 anos, oriundos do Afeganistão, da Síria e da Rússia, e residentes em Viena e Budapeste, estão detidos em Viena.

Entre as outras pessoas detidas estão homens e mulheres, principalmente com idades compreendidas entre 18 e 35 anos, originários da Moldávia, da Roménia, da Geórgia e da Ucrânia, frequentemente recrutados através das redes sociais, precisou a polícia num comunicado.

A investigação, qualificada de "ampla", começou em 2023 quando a polícia da província da Estíria, perto da fronteira eslovena, intercetou um veículo que transportava oito sírios clandestinos.

Esta rede, proveniente de um clã sírio, teria contado com várias centenas de membros a operar ao longo da rota do sudeste dos Balcãs.

Mais de mil veículos utilizados para o tráfico de seres humanos foram identificados, indicou a polícia.

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