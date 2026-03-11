Desmantelada rede que traficou mais de 100 mil pessoas na Europa

Investigações à escala europeia permitiram desmantelar uma rede de traficantes de seres humanos que ligava a Turquia à Alemanha e deter 130 pessoas desde 2023, anunciou na terça-feira a polícia austríaca.

Mais de 100 mil pessoas terão sido transportadas clandestinamente da Turquia para a Alemanha através do sudoeste da Europa e da Áustria entre o outono de 2023 e maio de 2025, segundo um comunicado da polícia.

Este tráfico terá gerado um volume de negócios superior a mil milhões de euros.

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Os investigadores identificaram cinco "sub organizações autónomas" a operar em diferentes segmentos da rota, cada uma empregando até 80 traficantes.

Desde 2023, mais de 130 pessoas foram detidas, principalmente na Áustria, mas também na Croácia, na Roménia, na Alemanha e noutros países, indicou um porta-voz da polícia à agência de notícias francesa AFP.