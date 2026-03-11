Exportadores de petróleo reúnem-se esta quarta-feira. "Vamos ver o que faz a Rússia", diz Mira Amaral

Perante a escalada no preço do barril nas últimas semanas, a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reúne-se esta quarta-feira em Viena, na Áustria, para discutir eventuais medidas para travar uma crise energética iminente. Desde o início do conflito entre o Irão e Estados Unidos e Israel, o petróleo disparou e chegou a ultrapassar os 100 dólares por barril. O único fator que fez quebrar a reta ascendente foram as declarações de Donald Trump na passada segunda-feira: depois de o presidente dos Estados Unidos (EUA) afirmar que a guerra estava “praticamente concluída”, o preço do barril virou 180 graus e desceu cerca de 15%. Na leitura de Luís Mira Amaral, antigo ministro da Energia nos governos de Cavaco Silva, a inversão dos últimos dias pode fazer os países produtores atrasar medidas. “Houve acalmia nos mercados. Atenua esta ameaça de crise prolongada”, considera, em declarações à Renascença. Além disso, o antigo governante aponta ainda que a decisão de certos Estados europeus e empresas de colocar no mercado reservas estratégicas de petróleo pode desmobilizar um eventual aumento de oferta, que possa estar sob ponderação dos países da OPEP.

“Quando os consumidores dizem que vão pôr no mercado uma parte das suas reservas estratégicas, então significa que vão tentar acalmar os preços. Portanto, os produtores já não têm interesse nenhum em ir aumentar a produção, porque isso é continuar a fazer baixar os preços”, considera. A decisão, contudo, também tem de ser analisada com os olhos virados para Moscovo. O encerramento do estreito de Ormuz e a subida do preço do petróleo têm ajudado o Kremlin a expandir mercado, a cargo com uma guerra há mais de quatro anos e com custos superiores ao inicialmente esperado. Mira Amaral considera, por isso, que a Rússia é uma peça fulcral – e também “imprevisível” – na tomada de decisão da OPEP e em futuras oscilações no mercado. “Eu não sei qual terá sido a conversa entre Trump e Putin. Acho que, nesta crise, a Rússia está imediatamente como vencedor, no sentido em que os preços do petróleo são mais elevados e eles não estão ligados ao estreito de Ormuz. Portanto, vendem mais facilmente o petróleo a preços mais elevados. Não sei antecipar qual vai ser a reação da Rússia, que é importante nesta matéria”, considera.

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