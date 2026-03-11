IA está a ajudar cientistas a descobrir novos medicamentos contra Parkinson e superbactérias

A inteligência artificial (IA) está a ajudar na criação de novos medicamentos contra a Doença de Parkinson, doenças infeciosas raras ou cada vez mais difíceis de curar e algumas bactérias multirresistentes.

A luta contra bactérias é antiga e tem ficado aquém: entre 2017 e 2022, foram aprovados apenas 12 novos antibióticos, com a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar que a investigação está "estagnada" e que há um "grande fosso" na descoberta de novos tratamentos.

Para inverter o cenário, uma equipa do MIT — Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, está a usar inteligência artificial para desenhar antibióticos capazes de combater duas "super bactérias" resistentes a medicamentos: a bactéria que causa gonorreia, a "Neisseria gonorrhoeae" e a "Staphylococcus aureus", conhecida por MRSA.

À BBC, o investigador James Collins explica que "numa questão de dias ou de horas", é possível "analisar enormes bibliotecas" de diferentes moléculas.

Com a ajuda de IA, os cientistas conseguiram criar mais de 36 milhões de compostos diferentes e, a partir daí, tentar encontrar propriedades antimicrobianas em cada um. Destes, foram selecionados 24 candidatos a medicamentos para síntese em laboratório, dos quais sete provaram ter algum tipo de atividade antimicrobiana e dois mostraram ser muito eficazes em matar cadeias das duas bactérias que são resistentes a outros tipos de bactérias.

E a equipa de laboratório liderada por James Collins já descobriu outros dois tratamentos antibacterianos através da inteligência artificial: à espécie Clostridium difficile, uma infeção intestinal comum, e à Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose.